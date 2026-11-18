قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه بازار جهانی در پی انتشار داده‌هایی مبنی بر افزایش ذخایر نفت خام و سوخت آمریکا در هفته گذشته، کاهش یافت.

به گزارش تابناک؛ قیمت معاملات آتی نفت خام «وست تگزاس اینترمدیت» (WTI) آمریکا با ۵۶ سنت معادل ۰.۶۵ درصد، کاهش به ۸۵ دلار و ۴۵ سنت در هر بشکه رسید. در همین حال، قیمت معاملات آتی نفت خام برنت نیز با ۱۶ سنت معادل ۰.۱۷ درصد کاهش، به ۹۲ دلار و ۹۸ سنت در هر بشکه رسید.

منابع بازار روز سه‌شنبه به نقل از داده‌های «موسسه امریکن پترولیوم» (API) اعلام کردند که ذخایر نفت خام در هفته منتهی به ۱۳ نوامبر، ۵.۲۸ میلیون بشکه افزایش یافته است. همچنین ذخایر بنزین ۵.۱۲ میلیون بشکه و ذخایر فرآورده‌های نفتی ۳۵۱ هزار بشکه رشد داشته‌اند.

بر اساس داده‌های این گروه، موجودی‌های تجاری نفت خام — با احتساب نکردن ذخایر استراتژیک نفت — طی ۳۱ هفته گذشته بیش از ۴۹ میلیون بشکه کاهش یافته، اما در مجموع سال جاری ۱.۶ میلیون بشکه افزایش داشته و تا حدی به لطف برداشت از ذخایر استراتژیک نفت، در حد کنترل‌شده‌ای باقی مانده است.

با این حال، تداوم اقدامات تجاوزکارانه ارتش تروریستی آمریکا و خطرات مستمر برای کشتیرانی در تنگه هرمز، مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شد.

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در جریان معاملاتی پرنوسان روز سه‌شنبه، قیمت نفت عمدتا با افزایش همراه بود و قیمت معاملات آتی نفت خام برنت برای تحویل در ماه ژانویه، با ۰.۶ درصد افزایش و شاخص نفت آمریکا با ۰.۱ درصد کاهش، بسته شدند. نفت برنت در ماه جاری، به دنبال پیروزی قاطع دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا که امیدها به نزدیک شدن به پایان جنگ در خاورمیانه را تقویت کرد، حدود ۲۱ درصد کاهش قیمت داشته است.

بر اساس گزارش رویترز، تحلیلگران شرکت مالی LSEG روز سه‌شنبه در یادداشتی نوشتند: «اگرچه ممکن است عرضه منطقه‌ای از طریق مسیرهای جایگزین به تدریج بهبود یابد، اما داده‌های اخیر مربوط به تردد کشتی‌ها نشان می‌دهد که در شرایط کنونی، بازگشت جریان‌های دریایی در تنگه هرمز به وضعیت عادی هنوز امکان‌پذیر نیست.»

همچنین، نیروهای مسلح یمن روز سه‌شنبه، طی ۲ عملیات نظامی علیه عربستان، خط لوله انتقال نفت شرق به غرب عربستان را با پهپاد هدف قرار دادند. این خط لوله کلیدی، مسیر مورد استفاده برای انتقال نفت عربستان سعودی به بندر ینبع در دریای سرخ برای صادرات است.

منبع: ایسنا



