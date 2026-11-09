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تابناک
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قیمت نفت رکورد زد

معاملات آتی نفت خام برنت روی رقم ۹۸.۳۳ دلار ایستاد که با رشد ۰.۰۱ دلاری (معادل ۰.۰۱ درصد) همراه است.

کد خبر: 4200724تاریخ انتشار: 2391 بازدید۲
نفت

به گزارش تابناک؛ پایگاه‌های داده بازار انرژی گزارش داد، آخرین قیمت معاملات آتی و فیزیکی حامل‌های انرژی در بازارهای جهانی به شرح زیر اعلام شد:

قراردادهای آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) با نرخ ۹۱.۳۱ دلار معامله شد که نشان‌دهنده افزایش ۰.۴۸ دلاری (معادل ۰.۵۳ درصد) است. معاملات آتی نفت خام برنت نیز روی رقم ۹۸.۳۳ دلار ایستاد که با رشد ۰.۰۱ دلاری (معادل ۰.۰۱ درصد) همراه بود.

همچنین نفت خام فیزیکی موربان با ثبت قیمت ۹۹.۱۷ دلار، افزایشی معادل ۳.۲۸ دلار (۳.۴۲ درصد) را تجربه کرد. قراردادهای آتی گاز طبیعی با رشد ۰.۰۲۶ واحدی (۰.۸۷ درصدی) به رقم ۳.۰۲۴ رسید.

در بخش فرآورده‌های نفتی، معاملات آتی بنزین با قیمت ۲.۷۹۲ دلار و افزایش ۰.۰۱۵ واحدی (۰.۵۵ درصد) دادوستد شد و نفت گرمایشی با رشد ۰.۰۴۷ واحدی (۱.۰۸ درصد) به نرخ ۴.۳۷۹ دلار دست یافت. قراردادهای آتی میدلند WTI نیز با افت ۰.۲۷ دلاری (۰.۲۹ درصد) به قیمت ۹۱.۲۹ دلار رسیدند.

در شاخص سبدهای مرجع، سبد مرجع اوپک با کاهش چشمگیر ۶.۰۵ دلاری (معادل ۶.۲۵ درصد) در سطح ۹۰.۸۲ دلار قرار گرفت و سبد مرجع هند با افت ۱۲.۴۸ دلاری (۱۱.۶۶ درصد) روی عدد ۹۴.۵۲ دلار معامله شد.

منبع: مهر


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نفتسوختانرژیقیمت سوختقیمت نفتنفت برنتقیمت نفت جهانی

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نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۲
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰
ناشناسکشور اتصال: IR

چرا وقتی تنگه هرمز بسته است نفت سبد مرجع اوپک کاهشی می شود ولی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت افزایشی!!؟

ناشناسکشور اتصال: IR

من و اینهمه خوشبختی محاله محاله محاله

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