انسداد موقت جاده امامزاده داوود

رئیس پلیس راه تهران بزرگ، در پی بارش‌های شدید ناشی از نزولات آسمانی در منطقه امامزاده داوود تهران، تا اطلاع ثانوی مسدود است.

به گزارش تابناک؛ سرهنگ ابراهیم ارزانی رئیس پلیس راه تهران بزرگ، در پی بارش‌های شدید ناشی از نزولات آسمانی در منطقه امامزاده داوود تهران، امروز دوشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۵، جاده امامزاده داوود در محدوده سولقان دچار نشست و تخریب شده و تا اطلاع ثانوی مسدود است.

وی با اعلام این خبر افزود: در حال حاضر عوامل راهداری برای انجام اقدامات لازم و بازگشایی مسیر در محل حضور دارند و عملیات ترمیم و ایمن‌سازی جاده در حال انجام است.

رئیس پلیس راه تهران بزرگ از شهروندان خواست تا زمان بازگشایی جاده امامزاده داوود، برای تردد از مسیر جایگزین آزادراه تهران ـ شمال به سمت جاده سنگان استفاده کنند.

به شهروندان توصیه می‌شود تا اطلاع ثانوی از مراجعه به مسیر مسدودشده خودداری کنند.

منبع: مهر



