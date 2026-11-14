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کد خبر: 4201739

عکس: آموزش رزم پیشرفته سربازان اوکراینی در پایگاهی محرمانه

سربازان اوکراینی در مکانی محرمانه و با پشتیبانی اتحادیه اروپا، آموزش رزم پیشرفته می‌بینند. ارتش آلمان به‌تازگی اجازه دسترسی به آموزش در مکانی محرمانه را اعطا کرده است؛ مکانی که در آن اوکراینی‌ها در قالب دوره‌ای سه‌هفته‌ای، زیر نظر مأموریت آموزشی اتحادیه اروپا برای اوکراین (EUMAM UA) آموزش می‌بینند.

عکس: آموزش رزم پیشرفته سربازان اوکراینی در پایگاهی محرمانه
عکس: آموزش رزم پیشرفته سربازان اوکراینی در پایگاهی محرمانه
عکس: آموزش رزم پیشرفته سربازان اوکراینی در پایگاهی محرمانه
عکس: آموزش رزم پیشرفته سربازان اوکراینی در پایگاهی محرمانه
عکس: آموزش رزم پیشرفته سربازان اوکراینی در پایگاهی محرمانه
عکس: آموزش رزم پیشرفته سربازان اوکراینی در پایگاهی محرمانه
عکس: آموزش رزم پیشرفته سربازان اوکراینی در پایگاهی محرمانه
عکس: آموزش رزم پیشرفته سربازان اوکراینی در پایگاهی محرمانه
عکس: آموزش رزم پیشرفته سربازان اوکراینی در پایگاهی محرمانه
عکس: آموزش رزم پیشرفته سربازان اوکراینی در پایگاهی محرمانه
عکس: آموزش رزم پیشرفته سربازان اوکراینی در پایگاهی محرمانه
عکس: آموزش رزم پیشرفته سربازان اوکراینی در پایگاهی محرمانه
عکس: آموزش رزم پیشرفته سربازان اوکراینی در پایگاهی محرمانه
عکس: آموزش رزم پیشرفته سربازان اوکراینی در پایگاهی محرمانه
عکس: آموزش رزم پیشرفته سربازان اوکراینی در پایگاهی محرمانه
عکس: آموزش رزم پیشرفته سربازان اوکراینی در پایگاهی محرمانه
عکس: آموزش رزم پیشرفته سربازان اوکراینی در پایگاهی محرمانه
عکس: آموزش رزم پیشرفته سربازان اوکراینی در پایگاهی محرمانه
عکس: آموزش رزم پیشرفته سربازان اوکراینی در پایگاهی محرمانه
عکس: آموزش رزم پیشرفته سربازان اوکراینی در پایگاهی محرمانه
عکس: آموزش رزم پیشرفته سربازان اوکراینی در پایگاهی محرمانه
عکس: آموزش رزم پیشرفته سربازان اوکراینی در پایگاهی محرمانه
عکس: آموزش رزم پیشرفته سربازان اوکراینی در پایگاهی محرمانه
عکس: آموزش رزم پیشرفته سربازان اوکراینی در پایگاهی محرمانه
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برچسب ها

سربازان اوکراینیجنگ اوکراین و روسیهعکس بین الملل

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