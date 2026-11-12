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کد خبر: 4201397
۱۴۰۵/۰۸/۲۱ ۱۱:۳۶
عکس: اعتصاب عمومی در اسپانیا
کارگران در سراسر اسپانیا روز چهارشنبه با تعطیلی کسبوکارها و ایجاد اختلال در سیستم حملونقل، دست به نخستین اعتصاب عمومی این کشور در ۱۴ سال گذشته زدند و پیش از برگزاری انتخابات سراسری در اواخر همین ماه، خواستار اقدام فوری برای مهار هزینههای سرسامآور مسکن شدند.
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نظرات بینندگان
خداییش خیلی سوسول و زود رنج هستید ... ببینید ما تو ایران چقدر تحملمان بالا است... روزانه حتی ساعتی قیمت ها بالا میره ، از گل نازکتر به مسئولان زحمت کش چیزی نگفتیم. کمی مثل ما با معرفت باشید
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