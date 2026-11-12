عکس: اعتصاب عمومی در اسپانیا

کارگران در سراسر اسپانیا روز چهارشنبه با تعطیلی کسب‌وکارها و ایجاد اختلال در سیستم حمل‌ونقل، دست به نخستین اعتصاب عمومی این کشور در ۱۴ سال گذشته زدند و پیش از برگزاری انتخابات سراسری در اواخر همین ماه، خواستار اقدام فوری برای مهار هزینه‌های سرسام‌آور مسکن شدند.