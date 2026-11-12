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یک یهودی در گفتگوی خود با «روحی چنت» در مستند اخیر خود درباره محله یهودیان در نیویورک با تشریح جزئیات فریضه مذهبی بستن «تفیلین» پیش از اقامه نماز، تصریح کرد: «برای پیوند دادن کلام پروردگار، یک جعبه بر روی بازو و به سمت قلب قرار می‌گیرد تا نماد عشق به خداوند باشد.» وی همچنین با اشاره به نصب جعبه دوم بر پیشانی تأکید کرد که این عمل، یادآور هدایت تفکر و عقلانیت به سوی خداوند بر اساس متون عهد عتیق است.