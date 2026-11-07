لحظه درگذشت یک حاجی ترک با لباس احرام

کپی پیوندچاپ0 دیدگاه273 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›مذهب فیلم<<مذهب فیلم کد خبر: 4200446 | 273 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۲۰:۳۵ | 7 November 2026 نبض خبرلحظه درگذشت یک حاجی ترک با لباس احرام یک مرد سالخوردهٔ ترک، پیش از عزیمت برای انجام عمره و در حالی که لباس احرام بر تن داشت، در فرودگاه و هنگام اقامهٔ نماز درگذشت. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4200446/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:حجحاجیویدیونبض خبر گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن دیدگاهها (0) هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید نام (اختیاری): ایمیل: دیدگاه: در پاسخ به لغو پاسخ ارسال برای بررسی
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