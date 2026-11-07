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کد خبر: 4200446 273 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

لحظه درگذشت یک حاجی ترک با لباس احرام

یک مرد سالخوردهٔ ترک، پیش از عزیمت برای انجام عمره و در حالی که لباس احرام بر تن داشت، در فرودگاه و هنگام اقامهٔ نماز درگذشت.

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برچسب‌ها:حجحاجیویدیونبض خبر

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