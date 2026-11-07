کپی پیوندچاپ0 دیدگاه4482 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›مذهب فیلم<<مذهب فیلم کد خبر: 4200336 | 4482 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۳:۵۴ | 7 November 2026 نبض خبرپخش مداحی در تاکسیهای اسپانیا ویدیویی از پخش مداحی در تاکسیهای اسپانیا را میبینید. ضبط کننده این ویدیو که یک مهاجر زن ایرانی است میگوید راننده تاکسی به گفته این یک آهنگ غمگین ایرانی است. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4200336/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:اسپانیامداحیویدیونبض خبر گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن دیدگاهها (0) هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید نام (اختیاری): ایمیل: دیدگاه: در پاسخ به لغو پاسخ ارسال برای بررسی
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