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کد خبر: 4200336 4482 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

پخش مداحی در تاکسی‌های اسپانیا

ویدیویی از پخش مداحی در تاکسی‌های اسپانیا را می‌بینید. ضبط کننده این ویدیو که یک مهاجر زن ایرانی است می‌گوید راننده تاکسی به گفته این یک آهنگ غمگین ایرانی است.

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برچسب‌ها:اسپانیامداحیویدیونبض خبر

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