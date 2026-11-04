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کد خبر: 100000568 2697 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

تصاویر سینه زنی شیعیان پاریس زیر برج ایفل

تصاویر عزاداری سینه زنی شیعیان پاریس (پاکستانی‌ها) زیر برج ایفل که به شدت در فضای مجازی انعکاس داشته را می‌بینید.

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برچسب‌ها:اسلامشیعیانعزاداریفرانسهپاریسشیعیان پاکستانمسلمانان اروپاویدیونبض خبر

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