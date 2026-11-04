تصاویر سینه زنی شیعیان پاریس زیر برج ایفل

کپی پیوندچاپ0 دیدگاه2697 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›مذهب فیلم<<مذهب فیلم کد خبر: 100000568 | 2697 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۱:۳۱ | 4 November 2026 نبض خبرتصاویر سینه زنی شیعیان پاریس زیر برج ایفل تصاویر عزاداری سینه زنی شیعیان پاریس (پاکستانیها) زیر برج ایفل که به شدت در فضای مجازی انعکاس داشته را میبینید. تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل https://tabnak.ir/fa/news/100000568/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:اسلامشیعیانعزاداریفرانسهپاریسشیعیان پاکستانمسلمانان اروپاویدیونبض خبر گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن دیدگاهها (0) هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید نام (اختیاری): ایمیل: دیدگاه: در پاسخ به لغو پاسخ ارسال برای بررسی
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