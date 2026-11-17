آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی، از مراجع عالیقدر شیعه و استاد برجسته حوزه‌های علمیه، پس از سال‌ها فعالیت علمی، تدریس و تربیت شاگردان، درگذشت.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک؛ حضرت آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی، مرجع عالیقدر شیعه و از استادان برجسته حوزه‌های علمیه، پس از سال‌ها مجاهدت علمی، تدریس و تربیت شاگردان، دار فانی را وداع گفت.

بر اساس اطلاعیه منتشرشده از سوی دفتر حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی، این مرجع عالیقدر پس از سال‌ها تحصیل، تحقیق و تعلیم علوم اهل‌بیت(ع) ، دفاع از حریم اهل‌بیت(ع) ، تربیت عالمان و احیای شعائر دینی، به ملکوت اعلی پیوست.

در متن اطلاعیه دفتر ایشان آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّهُ ارْجِعِی إِلی رَبِّکِ راضِیَهً مَرْضِیَّهً فَادْخُلِی فِی عِبادِی وَ ادْخُلِی جَنَّتِی

با نهایت اندوه و تأثر، ارتحال فقیه اهل‌بیت علیهم‌السلام، مرجع عالیقدر جهان تشیع، عالم ربانی و استاد بزرگ حوزه‌های علمیه حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی رضوان‌الله تعالی علیه را به اطلاع می‌رسانیم.

فقیه والامقامی که پس از دهه‌ها تحصیل، تحقیق و تعلیم علوم آل‌محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، دفاع از حریم مقدس اهل‌بیت علیهم‌السلام، کفالت ایتام حضرت ولی عصر عجل‌الله تعالی فرجه، تربیت جمع کثیری از عالمان فاضل و احیای شعائر دینی، به‌ویژه عزای صدیقه کبری سلام‌الله‌علیها، پس از ایام شهادت آن حضرت جان به جان‌آفرین تسلیم کرد و دل‌های همه کسانی را که به جهت دلدادگی آن فقیه ربانی به خاندان عصمت و طهارت علیهم‌السلام به ایشان خالصانه ارادت می‌ورزیدند، داغدار نمود.

این ضایعه جبران‌ناپذیر را به ساحت مقدس حضرت بقیه‌الله الاعظم ارواحنا فداه، حوزه‌های علمیه، ارادتمندان مقام فقاهت و مرجعیت و عموم شیعیان تسلیت عرض می‌کنیم.

برنامه‌های مربوط به تشییع، تدفین و ترحیم متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.

دفتر حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی رضوان‌الله تعالی علیه

زندگی و تحصیلات

حضرت آیت‌الله حسین وحید خراسانی در اول فروردین سال ۱۳۰۰ شمسی در نیشابور متولد شد. تحصیلات علوم دینی را در مشهد آغاز کرد و پس از فراگیری ادبیات و سطوح حوزوی، از محضر استادان برجسته آن دوره بهره برد.

وی پس از پایان سطوح، در درس خارج فقه آیات میرزا مهدی اصفهانی و آشتیانی حاضر شد و به مراتب عالی اجتهاد دست یافت. در علوم عقلی نیز از محضر استادانی همچون میرزا ابوالقاسم الهی و میرزا مهدی آشتیانی بهره گرفت.

آیت‌الله وحید خراسانی در سال ۱۳۲۷، در شهر ری با آیت‌الله سید محمد حجت کوه‌کمری دیدار کرد و پس از مذاکرات علمی، موفق به دریافت اجازه اجتهاد مطلق شد.

مهاجرت به نجف و شاگردی بزرگان

وی در حالی که به درجه اجتهاد رسیده بود، برای تکمیل مبانی علمی و آشنایی بیشتر با دیدگاه‌های فقهی و اصولی مراجع حوزه علمیه نجف، در ۲۷ سالگی راهی نجف اشرف شد و سال‌ها در درس استادان برجسته این حوزه حضور یافت.

از مهم‌ترین استادان وی، آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی بود. آیت‌الله وحید خراسانی از شاگردان برجسته ایشان و از اعضای شورای فقهی آیت‌الله خویی به شمار می‌رفت.

روش فقهی و اصولی آیت‌الله وحید خراسانی، از جهات مختلف متأثر از مکتب فقهی آیت‌الله خویی بود و در عین حال، مبانی و روش اجتهادی خاص خود را نیز دنبال می‌کرد.

ایشان همچنین در دوره حضور امام خمینی در نجف، در درس ایشان شرکت می‌کرد.

سال‌ها تدریس در نجف

آیت‌الله وحید خراسانی از سال ۱۳۳۷، پس از سال‌ها تدریس دروس سطح، تدریس خارج فقه و اصول را آغاز کرد و نزدیک به ۱۲ سال در حوزه علمیه نجف به تدریس و تربیت شاگردان پرداخت.

پس از بازگشت به ایران در سال ۱۳۴۹، مدتی در مشهد به فعالیت علمی و تدریس پرداخت و سپس در پاییز همان سال به قم مهاجرت کرد.

مهاجرت به قم و تدریس در حوزه

آیت‌الله وحید خراسانی از پاییز سال ۱۳۴۹ در حوزه علمیه قم به تدریس خارج فقه و اصول پرداخت و طی دهه‌های بعد، درس ایشان به یکی از دروس پررونق و اثرگذار حوزه علمیه قم تبدیل شد.

درس اصول ایشان در حوزه به عنوان یکی از دروس عمیق و دقیق اصولی شناخته می‌شد و بسیاری از فضلا و طلاب برای بهره‌گیری از مباحث فقهی و اصولی وی در این درس حاضر می‌شدند.

وی تا سال ۱۳۹۷ به تدریس خارج فقه و اصول اشتغال داشت و پس از آن، به دلیل کسالت، تدریس‌های رسمی ایشان متوقف شد.

جایگاه علمی و روش فقهی

آیت‌الله وحید خراسانی از چهره‌های برجسته فقه و اصول معاصر به شمار می‌رفت. روش فقهی ایشان مبتنی بر بررسی دقیق شروح و مستندات «عروة‌الوثقی» و بهره‌گیری از میراث فقهای بزرگ شیعه بود.

در روش فقهی ایشان آثار و مبانی فقهایی همچون شهید اول، شهید ثانی، محقق کرکی، صاحب جواهر، محقق سبزواری، شیخ انصاری، سید عبدالهادی شیرازی، سید محسن حکیم و استادش آیت‌الله خویی قابل مشاهده بود.

از ویژگی‌های درس فقه ایشان، پیوند مباحث دقیق اصولی با استدلال‌های فقهی و توجه ویژه به روایات و مستندات نقلی بود.

فعالیت‌های دینی و اجتماعی

آیت‌الله وحید خراسانی در طول دهه‌های فعالیت علمی و دینی خود، علاوه بر تدریس و تربیت شاگردان، در احیای شعائر دینی و توجه به معارف اهل‌بیت(ع) نقش برجسته‌ای داشت.

برگزاری و تقویت مجالس عزاداری اهل‌بیت(ع) ، به‌ویژه توجه ویژه به عزای حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیها، از جمله موضوعاتی بود که در سال‌های فعالیت ایشان مورد توجه قرار داشت.

در اطلاعیه دفتر ایشان نیز از «دفاع از حریم مقدس اهل‌بیت علیهم‌السلام» ، «تربیت جمع کثیری از عالمان فاضل» و «احیای شعائر دینی» به عنوان بخشی از خدمات و فعالیت‌های ایشان یاد شده است.



