به گزارش تابناک؛ سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس بامداد پنجشنبه از دریافت گزارش دیرهنگام درباره حادثه امنیتی برای یک نفتکش در آب‌های ۱۱ کیلومتری شمال بندر «خصب» در عمان خبر داد.

این سازمان در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه این حادثه چند ساعت پیش رخ داده، توضیح داد که این شناور حین تلاش برای خروج از تنگه هرمز، مورد اصابت یک پرتابه نامشخص قرار گرفته است.

در این بیانیه ضمن اشاره به اصابت پرتابه به بخش موتورخانه این شناور، آمده است: «خدمه این نفتکش سالم هستند و فعلا آسیب زیست‌محیطی مشخص نیست».

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس همچنین به دیگر شناورهای نزدیک این محل هشدار داد که با احتیاط حرکت کنند و هرگونه حادثه‌ای را به آنها گزارش دهند.

منبع: فارس



