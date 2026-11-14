||07:50
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرنشست سرنوشت‌ساز ترامپ، پوتین و شی در چین
390بازدید
۰

انفجار دو نفتکش در تنگه هرمز

نیروی دریایی سپاه از انفجار و آتش سوزی دو نفتکش متخلف، که با سامانه‌های راداری و موقعیت یاب خاموش و مخفیانه سعی در تردد از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشتند، خبر داد.

کد خبر: 4201691تاریخ انتشار: 390 بازدید۰

۱۴۰۵۰۳۰۷۱۷۵۳۰۵۶۷۰۳۶۹۱۰۰۲۴

به گزارش تابناک؛ نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: ساعتی پیش دو فروند نفتکش که با سامانه‌های راداری و موقعیت یاب خاموش، بطور مخفیانه سعی در تردد از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشتند، با اصابت به مین دریایی منفجر و دچار آتش سوزی شدند.

زبانه‌های آتش یکی از این دو کشتی، که از نوع سوپر نفتکش بوده، شب سواحل جنوبی تنگه هرمز را روشن کرده است.

به مالکان و شرکت‌های کشتیرانی هشدار می‌دهد تردد از تنگه هرمز بدون هماهنگی با مرکز کنترل تردد نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز و نادیده گرفتن ترتیبات ایرانی این تنگه، عاقبتی این چنین خواهد داشت.

منبع: تسنیم


Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

انفجارنفتکشتنگه هرمزنیروی دریایی سپاهنفتکش متخلف

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.