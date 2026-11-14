انفجار دو نفتکش در تنگه هرمز

نیروی دریایی سپاه از انفجار و آتش سوزی دو نفتکش متخلف، که با سامانه‌های راداری و موقعیت یاب خاموش و مخفیانه سعی در تردد از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشتند، خبر داد.

به گزارش تابناک؛ نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: ساعتی پیش دو فروند نفتکش که با سامانه‌های راداری و موقعیت یاب خاموش، بطور مخفیانه سعی در تردد از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشتند، با اصابت به مین دریایی منفجر و دچار آتش سوزی شدند.

زبانه‌های آتش یکی از این دو کشتی، که از نوع سوپر نفتکش بوده، شب سواحل جنوبی تنگه هرمز را روشن کرده است.

به مالکان و شرکت‌های کشتیرانی هشدار می‌دهد تردد از تنگه هرمز بدون هماهنگی با مرکز کنترل تردد نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز و نادیده گرفتن ترتیبات ایرانی این تنگه، عاقبتی این چنین خواهد داشت.

منبع: تسنیم



