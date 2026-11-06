انفجار در یک نفتکش در نزدیکی سواحل عمان



عکس آرشیوی است.



به گزارش تابناک، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) از وقوع انفجار در یک نفتکش در ۱۶ مایل دریایی شرق منطقه خصب عمان در تنگه هرمز خبر داد.



بر اساس اطلاعیه این سازمان، این حادثه شامگاه پنجشنبه ۱۴ آبان (۵ نوامبر) و در ساعت ۲۲ به وقت گرینویچ (بامداد جمعه به وقت ایران) رخ داده است.



طبق گزارش دریافتی از ناخدای یک نفتکش که در مسیر خروجی تنگه هرمز در حال حرکت بود، انفجاری در سمت چپ بدنه کشتی و در محدوده خط آب گزارش شده است.





این سازمان همچنین اعلام کرده تمامی خدمه نفتکش در سلامت هستند و وضعیت آنها تأیید شده است.



سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از شناورها خواست هنگام عبور از این منطقه احتیاط کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را به این سازمان گزارش دهند.



این سازمان اعلام کرد مقام‌های مربوطه در حال بررسی این حادثه هستند.





