وقوع یک حادثه دریایی در خلیج فارس

به گزارش تابناک، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) دوشنبه شب اعلام کرد که از طریق چند منبع ثالث گزارش‌هایی درباره آتش‌سوزی یک شناور در ۶۳ مایل دریایی جنوب شرقی «فاو» عراق دریافت کرده است.

این سازمان در اطلاعیه‌ای افزود: در زمان مخابره این گزارش، اطلاعاتی درباره وضعیت خدمه، میزان خسارات وارده و پیامدهای زیست‌محیطی در دست نیست.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس با اعلام اینکه مقامات مربوطه در حال بررسی این گزارش‌ها هستند، افزود: به شناورها توصیه می‌شود با احتیاط عبور کرده و هرگونه فعالیت مشکوک را به این سازمان گزارش دهند.