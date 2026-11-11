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عربستان در آستانه انتخاب سرمربی سابق ایران

عربستان سعودی در آستانه انتخاب سرمربی سابق تیم ملی ایران، کارلوس کی‌روش، برای هدایت تیم ملی فوتبال این کشور قرار دارد.

کد خبر: 4201200تاریخ انتشار: 1515 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛  روزنامه «الریاض» عربستان مدعی شد که کارلوس کی‌روش به قبول مسئولیت سرمربیگری تیم ملی فوتبال این کشور نزدیک شده است.

کی‌روش جانشین دونیس می‌شود؟

طبق گزارش این روزنامه، قرارداد جورجیوس دونیس با فدراسیون فوتبال عربستان تا قبل از تاریخ قبلی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ (۱۷ دی ۱۴۰۵) به پایان می‌رسد و مسئولان این فدراسیون، کی‌روش را به‌عنوان گزینه اصلی هدایت شاهین‌های سبز (لقب تیم ملی عربستان) در نظر دارند.

کارنامه پر فراز و نشیب کی‌روش

کی‌روش سابقه سرمربیگری تیم‌های ملی آفریقای جنوبی، امارات، پرتغال، کلمبیا، مصر، قطر، عمان و غنا را در کارنامه دارد. وی در مجموع ۱۰۷ مسابقه روی نیمکت تیم ملی کشورمان نشست و ایران با این مربی از صعود به مرحله حذفی جام‌های جهانی ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ و نیز فینال جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۵ و ۲۰۱۹ بازماند.

آخرین تجربه سرمربیگری کی‌روش به تیم ملی غنا مربوط می‌شد و در این تیم یک برد، دو تساوی و پنج شکست تجربه کرد.

عربستان از ۲ دی تا اول بهمن ۱۴۰۶ میزبان جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ خواهد بود و در این رقابت‌ها با تیم‌های ملی کویت، عمان و فلسطین همگروه است. این مسابقات قرار بود از ۱۷ دی تا ۱۶ بهمن ۱۴۰۵ برگزار شود که به دلیل تنش‌های نظامی میان عربستان و یمن و ناامنی کشور میزبان، جام ملت‌ها به سال آینده موکول شد.

منبع: تسنیم

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برچسب ها

کی روشتیم ملی عربستانسرمربی سابق ایرانجام ملت های آسیا 2027

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