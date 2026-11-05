پیشنهاد رسمی تراکتور به سرمربی سابق پرسپولیس

باشگاه تراکتور برای جانشینی جواد نکونام، پیشنهاد رسمی جذب اسماعیل کارتال، سرمربی سابق پرسپولیس و فنرباغچه را ارائه کرده و احتمال بازگشت این مربی ترکیه‌ای به فوتبال ایران قوت گرفته است.

به گزارش تابناک؛ رسانه فاناتیک ترکیه از پیشنهاد رسمی باشگاه تراکتور برای جذب اسماعیل کارتال، سرمربی سابق فنرباغچه و پرسپولیس برای جانشینی جواد نکونام در تیم تبریزی خبر داده است.

بر اساس گزارش این رسانه سرمربی ۶۵ ساله ترکیه‌ای نیز تمایل خود را برای بازگشت به فوتبال ایران نشان داده است.

چراغ سبز کارتال برای بازگشت به فوتبال ایران

کارتال که پیش از این هدایت پرسپولیس را بر عهده داشت، شناخت خوبی از فوتبال ایران دارد و همین موضوع می‌تواند یکی از عوامل مؤثر در مذاکرات دو طرف باشد.

این مربی باتجربه که برای چهارمین بار هدایت فنرباغچه را بر عهده گرفته بود، در تاریخ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ پس از شکست مقابل گالاتاسرای و افزایش فشارها، با توافق دوجانبه از این تیم جدا شد.

طبق این گزارش، در صورت نهایی شدن مذاکرات، کارتال به‌زودی راهی ایران خواهد شد تا قرارداد رسمی خود را با باشگاه تراکتور به امضا برساند.

تراکتور در انتظار پاسخ نهایی سرمربی سابق پرسپولیس

تراکتور در ۱۰ مسابقه گذشته خود در لیگ برتر، ۶ پیروزی، ۲ تساوی و ۲ شکست به دست آورده و با ۲۰ امتیاز در رتبه پنجم جدول قرار دارد. سرخ‌پوشان تبریزی در این دیدارها ۱۲ گل به ثمر رسانده و تنها ۵ گل دریافت کرده‌اند.

البته باشگاه تراکتور یا اسماعیل کارتال به‌صورت رسمی درباره توافق نهایی و امضای قرارداد اظهارنظر نکرده‌اند.

منبع: فارس