سرگردانی آسیایی تراکتور؛ مقصد بعدی کجاست؟

تراکتور پس از مشکلات پروازی و صادر نشدن مجوز پرواز مستقیم از سوی عمان، حالا به دنبال تغییر محل میزبانی دیدارهای خانگی خود در لیگ نخبگان آسیاست.

به گزارش تابناک؛ پس از صادر نشدن مجوز پرواز مستقیم تیم فوتبال تراکتور ایران توسط دولت عمان برای برگزاری ۲ بازی این تیم مقابل الشمال قطر و نفتچی ازبکستان، مدیران باشگاه تبریزی به دنبال پیدا کردن یک جانشین برای برگزاری دیدارهای خانگی خود هستند.

تراکتور که پیش از شروع فصل جدید لیگ نخبگان، به دلیل محرومیت تیم‌های ایرانی از میزبانی در فصل جاری این رقابت‌ها نتوانست در ورزشگاه یادگار امام میزبان بازی‌هایش باشد، مجبور شد ورزشگاه سلطان قابوس مسقط را برای برگزاری دیدارهایش به کنفدراسیون معرفی کند.

با این وجود صادر نشدن مجوزهای پرواز مستقیم توسط عمانی‌ها کار را به جایی رساند که شاگردان نکونام برای دیدار با حریف قطری مسیری ۱۸ ساعته را طی کرده و از عراق خود را به عمان رساندند و برای بازی امشب با حریف ازبکستانی نیز از استانبول عازم مسقط شدند.

به همین دلیل مدیران با ارسال نامه‌ای اعتراضی به AFC خواسته‌اند ۲ دیدار خانگی بعدی این تیم با الوصل امارات و السد قطر به شهر دوشنبه تاجیکستان منتقل شود.

منبع: فارس