قیمت طلا و سکه امروز 24 آبان/ بازار طلا در حال تخلیه فشار خرید است؛ عجله نکنید!

قیمت طلا و سکه در وضعیت قرمز قرار گرفت؛ این درحالی است که قیمت جهانی طلا تکان نخورده است اما قیمت‌های داخلی با سقوطی بی‌سابقه روبرو شده‌است و کاهش حباب به ۲.۳۳- درصد نشان می‌دهد که معامله‌گران به سرعت در حال خروج از بازار هستند اما آیا با یک ریزش بزرگ روبرو هستیم یا فقط یک اصلاح موقت؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، قیمت طلا و سکه امروز نزولی بود اما بزرگترین اتفاق در بازار امروز، کاهش قیمت طلای ۱۸ عیار است به طوری که قیمت طلا از ۲۵,۱۰۵,۰۰۰ تومان در روز گذشته به ۲۴,۵۹۳,۰۰۰ تومان رسیده است که این مساله نشان می‌دهد قیمت طلا در بازار داخلی، با سرعتی بیشتر از قیمت جهانی در حال اصلاح است اما کاهش حباب طلا این نوید را می دهد که بازار در حال رسیدن به قیمت واقعی است و معامله‌گران در حال خروج از موقعیت‌های خرید هستند.

اما بازار سکه نیز دارای یک رفتار متضاد است ؛ چراکه سه نوع سکه امامی، بهار آزادی و نیم‌سکه با روند نزولی روبرو هستند برای مثال، سکه امامی از ۲۵۵,۰۹۵,۰۰۰ تومان به ۲۵۱,۷۹۵,۰۰۰ تومان رسیده است. این ریزش نشان‌دهنده کاهش تقاضا در بخش سکه‌های سنگین است اما ربع سکه به استثنای بازار برخلاف سایر سکه ها تنها کالایی است که در این گزارش روند صعودی داشته و از ۷۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان به ۷۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان رسیده است . بنابراین قیمت جهانی طلا با عدد ۳,۸۸۴ دلار ثابت مانده است درحالی که قیمت طلا در ایران کاهشی شده است که ناشی از تغییرات در قیمت دلار در بازار داخلی یا کاهش تقاضای داخلی است که درادامه قیمت های امروز در مقایسه با روز گذشته آورده شده است.

کالا قیمت دیروز ( 23 آبان) قیمت امروز ( 24 آبان) روند طلای ۱۸ عیار ۲۵,۱۰۵,۰۰۰ ۲۴,۵۹۳,۰۰۰ نزولی سکه امامی ۲۵۵,۰۹۵,۰۰۰ ۲۵۱,۷۹۵,۰۰۰ نزولی سکه بهار آزادی ۲۴۸,۲۶۰,۰۰۰ ۲۴۳,۰۴۰,۰۰۰ نزولی

به نظر می رسد قیمت طلا و سکه امروز در یک موج اصلاحی قرار گرفته است اما از آنجایی که قیمت جهانی طلا ثابت مانده اما قیمت‌های داخلی کاهش یافته است احتمالا قیمت دلار در بازار با ریزش مواجه شده یا تقاضای داخلی برای خرید طلا و سکه به شدت کاهش یافته است که قیمت ها وارد فاز نزولی شده است .

اما توصیه به خریداران این است که به دلیل کاهش حباب به ۲.۳۳- درصدی، بازار در حال تخلیه فشار خرید باشد و تا زمانی که قیمت اونس طلا در سطح ۳,۸۸۴ دلار ثبات داشته یا صعود کند، ریزش‌های داخلی می‌تواند تا رسیدن به کف‌های قیمتی جدید ادامه یابد.