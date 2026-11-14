قیمت طلا و سکه امروز 23 آبان/ شوک در بازار طلا !

قیمت طلا و سکه امروز با کاهش ۱۰ دلاری اونس در بازار جهانی، کاهش قیمت‌ها در داخل را موجب شد ؛ اما واقعیت تکان‌دهنده است چراکه با افزایش ۱۷۶ هزار تومانی طلای ۱۸ عیار، مشخص شد که دلار دیگر اجازه نمی‌دهد قیمت‌های جهانی بر بازار داخلی اثر بگذارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، قیمت طلا و سکه امروز با یک پارادوکس بزرگ روبرو شد؛ به طوری که کاهش قیمت جهانی در مقابل افزایش قیمت داخلی نشان داد که نوسانات نرخ ارز، تمام تحلیل‌های مبتنی بر قیمت جهانی را در بازار داخلی باطل کرده است که درادامه قیمت امروز طلای 18 عیار به همراه دیگر قطعات سکه را در مقایسه با روز گذشته آورده شده است.

ردیف شرح کالا قیمت دیروز (۲۲ آبان) قیمت امروز (۲۳ آبان) تغییرات (ریال/دلار) 1 طلای ۱۸ عیار ۲۴,۹۲۹,۰۰۰ ۲۵,۱۰۵,۰۰۰ ۱۷۶,۰۰۰ ( صعودی) ۲ اونس طلا ۳,۸۹۴ دلار ۳,۸۸۴ دلار ۱۰ ( نزولی) ۳ سکه امامی ۲۵۳,۹۶۵,۰۰۰ ۲۵۵,۰۹۵,۰۰۰ +۱,۱۳۰,۰۰۰ ( صعودی) ۴ سکه بهار آزادی ۲۴۷,۰۴۵,۰۰۰ ۲۴۸,۲۶۰,۰۰۰ ۱,۲۱۵,۰۰۰ ( صعودی) ۵ نیم سکه ۱۳۳,۱۹۰,۰۰۰ ۱۳۴,۰۳۰,۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰( صعودی) ۶ ربع سکه ۷۲,۴۹۰,۰۰۰ ۷۲,۹۰۰,۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰ ( صعودی)

با بررسی داده‌های بالا اولا متوجه می شویم که در داده‌های امروز، یک تضاد وجود دارد ؛ آن هم در حالی که قیمت اونس طلا در بازار جهانی با کاهش ۱۰ دلاری روبرو شده است قیمت طلای ۱۸ عیار در بازار داخلی با افزایش ۱۷۶ هزار تومانی مواجه شده است که این تضاد نشان می‌دهد که عامل اصلی رشد قیمت طلا در داخل در ۲۴ ساعت گذشته، نه قیمت جهانی، بلکه افزایش نرخ ارز (دلار) در بازار داخلی بوده است. در واقع، کاهش اونس نتوانسته بر اثر رشد دلار، قیمت طلا را در ایران مهار کند.

همچنین با وجود صعود قیمت طلا، در بخش سکه‌ها شاهد یک حرکت همسو هستیم. تکت قیمت سکه امامی و بهار آزادی با افزایش بیش از یک میلیون تومان، روند صعودی را دنبال می‌کنند که این حرکت نشان می‌دهد که تقاضا در بازار سکه همچنان فعال است و قیمت‌ها در حال بازگشت به سطوح بالاتر هستند.

به نظر می رسد بازار طلا امروز ، تحت تأثیرقدرت دلار قرار گرفته است، اما کاهش اونس طلا در سطح جهانی، تأثیر ناچیزی بر قیمت داخلی داشته و بازار بیشتر تحت تأثیر نوسانات ارز داخلی است. بنابراین با توجه به کاهش اونس و در عین حال افزایش قیمت داخلی، بازار در یک وضعیت ثبیت با شیب صعودی قرار دارد ومعامله‌گران باید با دقت بیشتری نرخ دلار را رصد کنند، زیرا در حال حاضر محرک اصلی قیمت، فراتر از نوسانات جهانی طلا است.