قیمت طلا و سکه امروز کمی عجیب بود؛ به طوری که همه چشم‌ها به صعود طلای ۱۸ عیار بود اما بازار سکه رفتار غیرمنتظره‌ای از خود نشان داد و کاهش قیمت سکه امامی و بهار آزادی، در برابر جهش جهانی طلا، نشان از یک نبرد پنهان میان قیمت طلا و نرخ دلار دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، بازار امروز تحت تأثیر قدرت بی‌رحم اونس طلا قرار گرفت و با تثبیت قیمت جهانی بالای ۴,۱۰۰ دلار، روند صعودی طلا تضمین شده به نظر می‌رسد؛ اما نوسان در قیمت سکه‌ها، زنگ خطر عدم قطعیت نرخ ارز را به صدا درآورده است .

قیمت طلای ۱۸ عیار روز گذشته ۲۵,۴۰۱,۰۰۰ تومان بود و امروز به ۲۵,۶۶۲,۰۰۰تومان رسید که رشد ۲۶۱,۰۰۰ تومانی را داشت همچنین قیمت نقره دیروز ۴۵۳,۰۰۰ تومان بود و امروز با۳,۰۰۰تومان افزاش به ۴۵۶,۰۰۰ تومان رسید. قیمت سکه امامی دیروز ۲۵۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان بود اما امروز به ۲۵۷,۴۱۰,۰۰۰ تومان رسید که ۳۸۰,۰۰۰ تومان نسبت به دیروز کاهش یافته است همچنین قیمت سکه بهار آزادی ۲۵۰,۳۲۵,۰۰۰تومان شد که نسبت به دیروز ۱,۹۰۵,۰۰۰تومان کاهش یافته و به نرخ ۲۴۸,۴۲۰,۰۰۰ تومان رسید.

قیمت نیم سکه روز گذشته ۱۳۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان بود و امروز با افزایش ۸۳۰,۰۰۰تومانی به ۱۳۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان رسید. همچنین قیمت ربع سکه روز گذشته ۷۲,۲۶۰,۰۰۰ تومان بود و در بازار امروز به ۷۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان رسید که ۵۳۰,۰۰۰تومان ارزانتر از دیروز شد؛ البته قیمت اونس طلا دیروز ۴,۰۷۰دلار بود و امروز به ۴,۱۲۳دلار رسید که ۵۳ دلار افزایش یافت.

در بررسی تغییرات قیمت از روز گذشته تا امروز ، شاهد یک تضاد مشخص میان قیمت طلا و قیمت سکه بودیم به طوری که قیمت اونس طلا در بازار جهانی با رشدی ۵۳ دلاری، از ۴,۰۷۰ دلار به ۴,۱۲۳ دلار رسیده است که این صعود ۱.۳ درصدی در بازار جهانی، مستقیماً بر قیمت داخلی اثر گذاشته و باعث شده قیمت طلای ۱۸ عیار با رشدی بیش از یک درصد، به رقم ۲۵,۶۶۲,۰۰۰ تومان برسد و نقره نیز با همان روند صعودی، افزایش قیمت اندکی را تجربه کرده است.

همچنین برخلاف طلای ۱۸ عیار، بازار سکه شاهد رفتار متناقضی است در حالی که نیم سکه همسو با قیمت طلا رشد کرده است اما سکه امامی، بهار آزادی و ربع سکهبا کاهش قیمت روبرو شدند که این تضاد نشان می‌دهد که در بازار سکه، قیمت دلار احتمالاً با کاهشی در قیمت سکه مقابله کرده است؛ به طوری که اثر صعود اونس طلا نتوانسته بر قیمت سکه غلبه کند و قیمت آن‌ها با کاهش مواجه شده است.

به نظر می رسد که بازار امروز تحت تأثیر قدرت اونس طلا است و تا زمانی که قیمت جهانی طلا در سطوح بالای ۴,۱۰۰ دلار تثبیت شود، روند صعودی طلای ۱۸ عیار ادامه خواهد داشت؛ با این حال، نوسان در قیمت سکه‌ها نشان‌دهنده عدم قطعیت در نرخ ارز داخلی است و سرمایه‌گذاران باید توجه داشته باشند که در حال حاضر، طلای ۱۸ عیار به دلیل همسویی با بازار جهانی، از سکه پیش‌دستی کرده است.