بازگشایی مرز چذابه برای تردد زائران

با پیگیری‌های استاندار خوزستان، وزارت کشور و وزارت خارجه و همچنین ملاقات‌های مرزی سرکلانترهای مرزها، تردد زائران از مرز چذابه از سر گرفته شد.

به گزارش تابناک؛ معاون امنیتی استانداری خوزستان اعلام کرد: با پیگیری‌های استاندار خوزستان، وزارت کشور و وزارت خارجه و همچنین ملاقات‌های مرزی سرکلانترهای مرزها، تردد زائران از مرز چذابه از سر گرفته شد.

رایزنی‌ها برای بازگشایی مرز تجاری ایران و عراق نیز ادامه دارد.

منبع: فارس