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بازگشایی مرز چذابه برای تردد زائران
با پیگیریهای استاندار خوزستان، وزارت کشور و وزارت خارجه و همچنین ملاقاتهای مرزی سرکلانترهای مرزها، تردد زائران از مرز چذابه از سر گرفته شد.
به گزارش تابناک؛ معاون امنیتی استانداری خوزستان اعلام کرد: با پیگیریهای استاندار خوزستان، وزارت کشور و وزارت خارجه و همچنین ملاقاتهای مرزی سرکلانترهای مرزها، تردد زائران از مرز چذابه از سر گرفته شد.
رایزنیها برای بازگشایی مرز تجاری ایران و عراق نیز ادامه دارد.
منبع: فارس
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