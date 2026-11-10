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بازگشایی مرز چذابه برای تردد زائران

با پیگیری‌های استاندار خوزستان، وزارت کشور و وزارت خارجه و همچنین ملاقات‌های مرزی سرکلانترهای مرزها، تردد زائران از مرز چذابه از سر گرفته شد.

کد خبر: 4200943تاریخ انتشار: 183 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ معاون امنیتی استانداری خوزستان اعلام کرد: با پیگیری‌های استاندار خوزستان، وزارت کشور و وزارت خارجه و همچنین ملاقات‌های مرزی سرکلانترهای مرزها، تردد زائران از مرز چذابه از سر گرفته شد.

رایزنی‌ها برای بازگشایی مرز تجاری ایران و عراق نیز ادامه دارد.

منبع: فارس

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