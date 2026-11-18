تصویری از شهید لاریجانی و مرحوم آیت‌الله العظمی وحید خراسانی در اقامه نماز بر پیکر آیت‌الله العظمی میرزهاشم آملی لاریجانی را ملاحظه می‌نمایید.

شهید لاریجانی و مرحوم آیت‌الله وحید خراسانی

به گزارش تابناک، تصویری از شهید لاریجانی و مرحوم آیت‌الله العظمی وحید خراسانی در اقامه نماز بر پیکر آیت‌الله العظمی میرزهاشم آملی لاریجانی را ملاحظه می‌نمایید.