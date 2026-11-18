216بازدید
شهید لاریجانی و مرحوم آیتالله وحید خراسانی
تصویری از شهید لاریجانی و مرحوم آیتالله العظمی وحید خراسانی در اقامه نماز بر پیکر آیتالله العظمی میرزهاشم آملی لاریجانی را ملاحظه مینمایید.
به گزارش تابناک، تصویری از شهید لاریجانی و مرحوم آیتالله العظمی وحید خراسانی در اقامه نماز بر پیکر آیتالله العظمی میرزهاشم آملی لاریجانی را ملاحظه مینمایید.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.