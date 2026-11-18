به گزارش تابناک؛ رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه در نشست مطبوعاتی خود در حاشیه نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تکرار ادعاهای خود درباره وضعیت برنامه هسته‌ای ایران مدعی شد: درباره ایران استاندارد دوگانه وجود ندارد.

بیشتر بخوانید:



مکاتبات محرمانه ایران و گروسی فاش شد

ادعای گروسی درباره نبود استاندارد دوگانه در قبال ایران

گروسی بدون اشاره به علت به وجود آمدن ناامنی در تأسیسات هسته‌ای ایران و عدم اشاره به تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت: آژانس بیش از یک سال است که از تأسیسات هسته‌ای ایران بازرسی نکرده و امکان راستی‌آزمایی وضعیت مواد هسته‌ای و ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران را از دست داده است.

وی بدون محکومیت این حملات تجاوزکارانه علیه تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران گفت: ما قادر به نظارت بر تأسیسات هسته‌ای ایران نیستیم، ما باید راهی برای بازگشت به تهران پیدا کنیم.

مدیرکل آژانس با اشاره به توافق سال گذشته ایران و آژانس در قاهره که به‌دلیل رفتار نامناسب آمریکا و سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس اجرایی نشد، ابراز امیدواری کرد که تهران و این نهاد بتوانند بار دیگر به تفاهمی مشترک دست یابند و همکاری‌های پادمانی را از سر بگیرند.

آژانس زیر سؤال؛ مطالبه بازرسی بدون محکومیت حملات

این اظهارات گروسی در حالی است که بعد از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران در خرداد سال ۱۴۰۴، عملاً توانایی بازرسی از بین رفت و نهاد آژانس نیز بازرسان خود را از ایران خارج کرد،

علاوه بر این در این مدت یک‌ونیم‌ساله نه‌تنها شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل متحد این حملات را محکوم نکردند، بلکه شخص گروسی نیز با گرفتن مواضع دوگانه و گزارش‌های ضدونقیض عملاً باعث ایجاد فشار بر ایران شد.

ایران بارها درخواست کرده است که باید برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده در جنگ یک دستورکار مشخص توسط آژانس تهیه و تصویب شود اما تاکنون آژانس هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداده است.

پاسخ گروسی به ادعای همکاری اطلاعاتی آژانس با آمریکا

گروسی در نشست خود همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه آمریکا برای دریافت اطلاعات از برنامه هسته‌ای ایران پول پرداخت می‌کند، گفت: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هیچ نقشی در این برنامه آمریکا ندارد و این اقدام ارتباطی با آژانس ندارد. این موضوع به سیاست دولت آمریکا مربوط است، نه به مأموریت آژانس.

وی در ادامه مدعی شد که اطلاعاتی که آژانس در چارچوب پادمان‌ها و بازرسی‌ها دریافت می‌کند، محرمانه است و آژانس موظف به حفاظت از این اطلاعات است و آژانس اطلاعات محرمانه خود را در اختیار هیچ کشوری، از جمله ایالات متحده، قرار نمی‌دهد.

منبع: تسنیم