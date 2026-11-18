برخی طرف‌های چارچوب هماهنگی عراق با آغاز میانجی‌گری‌هایی، تلاش می‌کنند بحران جرف‌النصر را مهار کرده و از افزایش تنش‌ها جلوگیری کنند.

به گزارش تابناک؛ نشست اخیر چارچوب هماهنگی عراق با میانجی‌گری برخی ارکان آن به دنبال آرام‌سازی اوضاع و مهار بحران پیرامون جرف‌النصر است.

به نوشته المعلومه، «عقیل الردینی» ، سخنگوی جریان حکمت ملی در همین راستا تصریح کرد که نشست اخیر چارچوب هماهنگی بر ضرورت مهار بحران کنونی با هر سازوکار ممکن تأکید کرده، در حالی که ریشه اختلاف نظرها به نحوه اجرای راهکارهای پیشنهادی بازمی گردد.

بر اساس گزارش المعلومه، وی افزود حل‌وفصل این بحران نیازمند گفت‌وگوهای عمیق و زمان کافی برای دستیابی به تفاهم‌های جامع است؛ از آنجا که این مشکل کاملاً عراقی است و به هیچ‌کس اجازه نخواهیم داد در این پرونده دخالت خارجی داشته باشد.

به نوشته المعلومه، الردینی در پایان ابراز امیدواری کرد که این بحران به‌زودی با تدبیر بزرگان چارچوب هماهنگی و ترجیح منافع عالی ملی پایان یابد.