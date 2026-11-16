||18:50
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرمدیرعامل گروه اهداف در کنار خانواده‌های حادثه دهلران
1980بازدید

ضرب الاجل عراق برای خروج کتائب حزب‌الله از الجرف

دولت عراق، جمعه را به عنوان آخرین مهلت برای خروج کتائب حزب‌الله از منطقه الجرف در بابل تعیین کرده است.

کد خبر: 4202326تاریخ انتشار: 1980 بازدید

images (۲۹)

به گزارش تابناک، یک مقام بلندپایه عراقی اعلام کرد: تدارکات نظامی برای آغاز یک عملیات امنیتی گسترده در منطقه الجرف در استان بابل آغاز شده است.

 دولت عراق، جمعه را به عنوان آخرین مهلت برای خروج کتائب حزب‌الله از منطقه الجرف در بابل تعیین کرده است.

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

دولت عراقعملیات امنیتیاستان بابلکتائب حزب‌اللهمنطقه الجرف

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.