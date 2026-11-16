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ضرب الاجل عراق برای خروج کتائب حزبالله از الجرف
دولت عراق، جمعه را به عنوان آخرین مهلت برای خروج کتائب حزبالله از منطقه الجرف در بابل تعیین کرده است.
به گزارش تابناک، یک مقام بلندپایه عراقی اعلام کرد: تدارکات نظامی برای آغاز یک عملیات امنیتی گسترده در منطقه الجرف در استان بابل آغاز شده است.
دولت عراق، جمعه را به عنوان آخرین مهلت برای خروج کتائب حزبالله از منطقه الجرف در بابل تعیین کرده است.
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