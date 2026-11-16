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تابناک
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693بازدید

حمله پهپادی به مقر گروهک‌های ضدایرانی در اربیل

منابع خبری از حمله پهپادی به مقر گروهک‌های تجزیه‌طلب ضدایرانی در اربیل عراق خبر دادند.

کد خبر: 4202297تاریخ انتشار: 693 بازدید

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به گزارش تابناک، منابع خبری امروز دوشنبه گزارش دادند که پهپادهایی مقرهای تروریست‌های تجزیه‌طلب ضد ایرانی در اربیل عراق را هدف حملات خود قرار دادند. طی دوره اخیر، حملات پهپادی زیادی علیه مقرهای گروهک‌های تروریست‌تجزیه‌طلب در شمال عراق صورت گرفته است.

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برچسب ها

اربیلحمله پهپادیگروهک ضد ایرانی

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