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حمله پهپادی به مقر گروهکهای ضدایرانی در اربیل
منابع خبری از حمله پهپادی به مقر گروهکهای تجزیهطلب ضدایرانی در اربیل عراق خبر دادند.
به گزارش تابناک، منابع خبری امروز دوشنبه گزارش دادند که پهپادهایی مقرهای تروریستهای تجزیهطلب ضد ایرانی در اربیل عراق را هدف حملات خود قرار دادند. طی دوره اخیر، حملات پهپادی زیادی علیه مقرهای گروهکهای تروریستتجزیهطلب در شمال عراق صورت گرفته است.
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