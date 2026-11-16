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درمان معده درد با راهکارهای طب سنتی
متخصص طب سنتی در خصوص درمان معده درد با استفاده از طب سنتی توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش تابناک؛ فاطمه نجات بخش متخصص طب سنتی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: برای کاهش معده درد ناشی از استرس باید آستانه تحمل بیماران افزایش پیدا کند.
به گفته وی با گرم کردن گلاب و نوشیدن آن سبب آرام شدن درد معده بیماران خواهد شد.
نجات بخش تصریح کرد: برای درد معده بیماران باید بررسی شود که خون در مدفوع یا کاهش وزن بی جهت نداشته باشد.
نجات بخش تاکید کرد: استرس عامل اصلی بروز تمام دردها است و سبب بروز معده درد خواهد شد.
منبع:باشگاه خبرنگاران جوان
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