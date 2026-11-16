درمان معده درد با راهکارهای طب سنتی

به گزارش تابناک؛ فاطمه نجات بخش متخصص طب سنتی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: برای کاهش معده درد ناشی از استرس باید آستانه تحمل بیماران افزایش پیدا کند.

به گفته وی با گرم کردن گلاب و نوشیدن آن سبب آرام شدن درد معده بیماران خواهد شد.

نجات بخش تصریح کرد: برای درد معده بیماران باید بررسی شود که خون در مدفوع یا کاهش وزن بی جهت نداشته باشد.

نجات بخش تاکید کرد: استرس عامل اصلی بروز تمام درد‌ها است و سبب بروز معده درد خواهد شد.





منبع:باشگاه خبرنگاران جوان