برخورد قطار با دختر نوجوان و پسر جوان در منطقه کیان‌آباد اهواز یک فوتی و یک مصدوم بر جای گذاشت.



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به گزارش تابناک، مدیر مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهوازگفت: ساعت ۱۹:۲۲ امشب پنج شنبه ۲۸ آبان، حادثه برخورد قطار با عابر پیاده در مسیر ریلی منطقه کیان‌آباد اهواز به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.

دکتر مهران احمدی بلوطکی افزود: متأسفانه در این حادثه یک آقای ۱۸ ساله جان خود را از دست داد و یک خانم ۱۵ ساله نیز مصدوم شد که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس پیش‌بیمارستانی، با آمبولانس کد کیانپارس به بیمارستان امام خمینی اهواز منتقل شد.

وی در پایان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی، از شهروندان خواست از تردد در حریم خطوط ریلی خودداری کرده و هشدارهای ایمنی مربوط به عبور قطار را جدی بگیرند.