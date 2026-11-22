محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه جنگ امروز صرفاً نبرد تسلیحات نیست، بلکه مصاف اراده‌ها، محاسبات راهبردی و تاب‌آوری ملی است، تصریح کرد: پاسخ به راهبرد دشمن برای فرسایش اقتصادی و برهم‌زدن آرامش عمومی، تقویت هم‌زمان امنیت مردم‌محور و اقتدار علمی و اقتصادی کشور است.



به گزارش تابناک، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی به مناسبت هفته بسیج، با تأکید بر اینکه جنگ امروز صرفاً نبرد تسلیحات نیست، بلکه مصاف اراده‌ها، محاسبات راهبردی و تاب‌آوری ملی است، تصریح کرد: پاسخ به راهبرد دشمن برای فرسایش اقتصادی و برهم‌زدن آرامش عمومی، تقویت هم‌زمان امنیت مردم‌محور و اقتدار علمی و اقتصادی کشور است.

در این پیام آمده است: هفته بسیج، یادآور یکی از دقیق‌ترین محاسبات راهبردی حضرت امام خمینی(ره) در تاریخ معاصر است؛ ابتکاری که با اتکا به «مردم‌محوری در امنیت و پیشرفت» و تحت هدایت‌های امام شهید، حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای، ساختار قدرت ملی ایران را در برابر نظام سلطه دگرگون کرد. در شرایط خطیر کنونی که کشور در معرض رویارویی هم‌زمان نظامی، اقتصادی و امنیتی با نظام سلطه قرار دارد، علت تغییر معادله به سود ملت ایران، بهره‌گیری از همین ظرفیت بی‌بدیل مردمی همچون بسیج است.

در ادامه این پیام تصریح شده است: برخلاف ارتش‌های کلاسیک که تنها بر تجهیزات تکیه دارند، بسیج با ایجاد یک «شبکه مویرگی و محله‌محور» ، عمق راهبردی کشور را از مرزها تا متن جامعه امتداد داده است. امروز، حضور هوشیارانه بسیجیان در کنار نیروهای مسلح، ضامن برتری در میدان نبرد است و استقرار همین شبکه در جبهه خیابان، آرامش، امنیت روانی و انتظام اجتماعی را برای مردم به ارمغان آورده و امکان هرگونه غافلگیری و ناامن‌سازی را از دشمن سلب کرده است.

جنگ امروز، صرفاً نبرد تسلیحات نیست؛ بلکه مصاف اراده‌ها، محاسبات کلان و تاب‌آوری ملی است

در بخش دیگری از این پیام آمده است: واقعیت راهبردی این مقطع حساس آن است که جنگ امروز، صرفاً نبرد تسلیحات نیست؛ بلکه مصاف اراده‌ها، محاسبات کلان و تاب‌آوری ملی است. جبهه استکبار که در رویارویی مستقیم و میدانی از شکستن اراده ملت ایران عاجز مانده، اکنون تمرکز خود را بر فرسایش اقتصادی، جنگ شناختی و برهم‌زدن آرامش عمومی در داخل گذاشته است. پاسخ قاطع ما به این راهبرد، تقویت هم‌زمان «امنیت مردم‌محور» و «اقتدار علمی و اقتصادی» است.

در این پیام تاکید شده است: در امتداد راه امام شهید و در پرتو رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، راهبرد «ایران هرچه قوی‌تر» دستور کار قطعی دولت و نهادهای انقلابی است. برای تحقق این هدف، بسیج امروز مأموریتی فراتر از عرصه نظامی و امنیتی بر عهده دارد؛ بسیج باید به عنوان پیشران اتصال «دانشگاه و صنعت» و «نخبگان و میدان عمل» ، با ورود جدی به حوزه علم، فناوری‌های راهبردی و دانش‌بنیان‌ها، گلوگاه‌های تحریمی و مسائل اقتصادی کشور را هدف قرار دهد. تجربه نشان داده است هر جا تفکر بسیجی با دانش و فناوری پیوند خورده، تحریم‌ها بی‌اثر و قله‌های بازدارندگی فتح شده است.

در بخش پایانی این پیام تاکید شده است: اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، به‌ویژه امام شهید و شهدای سرافراز بسیج، فرارسیدن هفته بسیج را به تمامی بسیجیان فداکار، نخبگان و ملت بزرگ ایران تبریک می‌گویم. تردیدی نیست که با پیوند ناگسستنی قدرت دفاعی، امنیت مردم‌پایه و جهاد علمی، ملت ایران از این پیچ تاریخی نیز با اقتدار عبور کرده و آینده‌ای روشن‌تر برای میهن عزیزمان رقم خواهد زد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

