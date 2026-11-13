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برای وارد کردن ضربات دردناک به دشمن آماده‌تر از گذشته‌ایم

سرلشکر ایزدی با اشاره به آنچه «جنگ رمضان» خواند، گفت ایران در آن جنگ توانایی اجرای عملیات‌های قدرتمند و دردناک را نشان داد و اکنون با آمادگی و امکانات بیشتری برای انجام عملیات علیه دشمن آماده است.

کد خبر: 4201614تاریخ انتشار: 180 بازدید۰

سرلشکر ایزدی
به گزارش تابناک، سرلشکر مصطفی ایزدی در گفت‌وگو با شبکه المیادین افزود: «این بار با آمادگی کامل‌تر، توان بیشتر و امکانات گسترده‌تری برای اجرای عملیات و وارد کردن ضرباتی دردناک به دشمن را داریم.»

او همچنین گفت دامنه این حملات، به گفته وی، تنها به منطقه و سرزمین‌های اشغالی محدود نخواهد بود و می‌تواند فراتر از منطقه را نیز دربرگیرد.

این فرمانده ارشد سپاه با تمجید از نیروهای حزب‌الله لبنان گفت آنان در رویارویی با رژیم صهیونیستی با روحیه عاشورایی جنگیدند و به پیروزی دست یافتند.

او افزود مردم ایران در کنار نیروهای حزب‌الله و مردم لبنان ایستاده‌اند و از آنان حمایت می‌کنند.

ایزدی در پایان ابراز امیدواری کرد مردم لبنان راهی را که سید حسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزب‌الله، با خون خود ترسیم کرد، ادامه دهند.

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برچسب ها

سپاهآمریکاایراندشمنجنگسرلشکر ایزدی

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