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سردار قریشی:

سربازان آمریکا و اسرائیل دیگر ‌در امان نخواهند بود

جانشین سازمان بسیج مستضعفین با اعلام این که پایگاه‌های آمریکا در هیچ نقطه‌ای از جهان در امان نیستند، گفت: دشمنی و کینه‌توزی آمریکا و هم‌پیمانان غربی آن با جمهوری اسلامی ایران ریشه در قطع منافع نامشروع، استقلال‌طلبی ملت و تبدیل کشورمان به الگویی پیشرو برای ملت‌های منطقه دارد.

کد خبر: 100000427تاریخ انتشار: 1317 بازدید

سردار قریشی

به گزارش تابناک، سردار قاسم قریشی روز سه‌شنبه در آیین گرامی‌داشت سالروز عملیات غرورآفرین محرم و آغاز اعزام کاروان‌های راهیان نور دانش‌آموزی در منطقه عملیاتی شرهانی دهلران اظهار کرد: استکبار جهانی در دهه‌های گذشته با به کارگیری دست‌نشاندگانی چون رژیم بعث صدام، گروهک داعش و جریان‌های تجزیه‌طلب؛ جنگ‌های هشت‌ساله و جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه را به ایران و منطقه تحمیل کرد، با این حال مقاومت جانانه ملت بزرگ ایران تمام نقشه‌های شوم استکبار را نقش بر آب ساخت.

وی افزود: دشمنان وقتی دریافتند مزدوران منطقه‌ای کارایی لازم را ندارند، مستقیم وارد میدان شدند و با این باور واهی که می‌توانند ساختار دفاعی ایران را نیز مانند ونزوئلا و عراق فروپاشند، پایگاه‌های موشکی، مراکز فرماندهی و مناطق مسکونی از جمله مدرسه‌ای در میناب را آماج تعرض قرار دادند و با درایت فرماندهی کل قوا و هوشیاری نیروهای مسلح پاسخ‌هایی کوبنده دریافت کردند.

سردار قریشی با بیان این که بنا به اذعان فرمانده ناتو، هزاران پرواز جنگنده علیه سرزمینی کشورمان سازماندهی شده بود، تاکید کرد: با وجود برقراری پل هوایی گسترده میان اروپا و آمریکا، دست یاری خداوند آشکار شد و دشمن در میدان جنگ ترکیبی، تبلیغاتی و نظامی از پایداری ملت ایران شکست خورد و بی‌تردید پیروزی پایدار از آن جبهه حق است.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین با استناد به دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی، سرشت تمدن غربی را آمیخته با خونریزی، غارتگری و تباهی خواند و گفت: کارنامه دولت‌های غربی از جنایت‌های اسپانیا، پرتغال، فرانسه و انگلیس علیه بومیان قاره‌های دیگر تا برپایی جنگ‌های صلیبی و دو جنگ جهانی، گواهی روشن بر این ادعا است.

وی یادآور شد: استعمار پیر بریتانیا پس از ناتوانی در اداره مستقیم سرزمین‌ها، با کودتای برنامه‌ریزی‌ شده رضاخان را روی کار آورد و وی با امضای پیمان ۱۹۱۹ و بخشش بخش‌هایی از خاک وطن از اروندرود تا آرارات و ارس، خوش‌خدمتی خود را ثابت کرد.

در جایگاه سه کشور نخست سدساز جهان هستیم

سردار قریشی بیان کرد: محمدرضا پهلوی نیز بر پایه آگاهی‌های ثبت‌ شده در کتاب «دو سفیر»، فرمانبردار کامل بیگانگان بود و با هماهنگی سازمان جاسوسی موساد هزاران هم‌وطن را شهید یا زندانی و بحرین را نیز پیشکش انگلیس کرد.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین با مقایسه پیشرفت‌های کم‌نظیر انقلاب اسلامی یادآور شد: سرزمینی که در گذشته توان مهندسی ساخت ساده‌ترین سیلوی گندم را نداشت، اکنون در جایگاه سه کشور نخست سدساز جهان ایستاده است و پیشرفته‌ترین پالایشگاه‌های نفت و گاز خاورمیانه را می‌سازد.

وی اظهار کرد: ما امروز در صنایع هوافضا، ساخت شناورهای دریایی، داروسازی و پزشکی نوین به سرآمدی علمی و منطقه‌ای رسیده‌ایم.

سردار قریشی با اشاره به جایگاه ویژه ایلام در دوران هشت سال پایداری ملی گفت: نبرد پرشکوه محرم از شاهکارهای دفاعی بود که با همراهی جانانه مردم استان ایلام و پشتیبانی رزمندگان دیگر مناطق کشور رقم خورد، نبردهای سرنوشت‌ساز آزادسازی میمک، کربلای یک و رشته عملیات‌های والفجر دست ناپاک اشغالگران بعثی را برای همیشه از این مرز و بوم کوتاه کرد.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر این که راهیان نور بستری پایدار برای بازتولید ارزش‌ها و خنثی‌سازی شبیخون فرهنگی دشمن است، بیان کرد: حضور نوجوانان و دانش‌آموزان در یادمان‌های دفاع مقدس، زمینه‌ساز پرورش انسان‌هایی ایثارگر مانند شهید حججی است.

سردار قریشی در پایان با هشداری جدی به پایگاه‌های فرامنطقه‌ای متخاصم، یادآور شد: از این پس نیروهای وابسته به ارتش آمریکا در هیچ کجای جهان امنیت و آسایش نخواهند داشت و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در انتخاب هدف، دامنه، برد و شدت پاسخ تنبیهی خود، جز ملاحظه‌های راهبردی و فرماندهی، هیچ مانع و مرزی نمی‌شناسند.

عملیات محرم آبان‌ سال ۱۳۶۱ با هدف آزادسازی بلندی‌های مرزی حمرین و تأمین امنیت جاده‌های ارتباطی دهلران به خوزستان در مرزهای استان ایلام به اجرا درآمد و طی آن بخش‌های گسترده‌ای از زمین‌های اشغالی آزاد شد.

یادمان‌های عملیاتی استان ایلام از جمله شرهانی، قلاویزان، میمک و مهران سالانه میزبان صدها هزار نفر از مسافران کاروان‌های راهیان نور دانش‌آموزی و مردمی از سراسر کشور است.

منبع: ایرنا

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سپاهآمریکاایرانجنگتوان دفاعیسردار قریشی

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