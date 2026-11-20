داشتن چند درایو CD و DVD در دهه ۸۰، کامپیوترها را به نمادی از خفن بودن و به‌روز بودن تبدیل می‌کرد.

به گزارش تابناک؛ در دهه ۸۰، داشتن کامپیوتری با چند درایو CD و DVD از نشانه‌های برخورداری از امکانات به‌روز و فناوری پیشرفته بود؛ قابلیتی که آن روزها توجه بسیاری را جلب می‌کرد.



