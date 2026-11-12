به گزارش تابناک؛کارشناسان حوزه فناوری بر نکات و دستورالعمل‌هایی تأکید دارند که به ارتقای امنیت داده‌ها هنگام شروع استفاده از یک گوشی هوشمند اندرویدی جدید کمک می‌کند.

یکی از مهم‌ترین اقداماتی که کارشناسان بر آن تأکید دارند، تنظیم قفل صفحه با استفاده از پین (PIN) یا رمز عبور است. این کار مانع از دسترسی افراد غیرمجاز به محتوا و برنامه‌های موجود در دستگاه می‌شود.

گوگل به کاربران اندروید توصیه می‌کند که یک پین حداقل شش‌رقمی تعیین کنند یا — در صورتی که دستگاه از آن پشتیبانی می‌کند — از اثر انگشت برای قفل کردن گوشی استفاده نمایند.

گام حیاتی دوم، ایمن‌سازی حساب کاربری گوگل است. فعال‌سازی «تأیید هویت دو مرحله‌ای» لایه حفاظتی مضاعفی را در هنگام ورود به حساب ایجاد می‌کند؛ بدین ترتیب، حتی اگر رمز عبور شما به دست افراد نامناسب بیفتد، حساب کاربری‌تان همچنان محافظت‌شده باقی می‌ماند.

همچنین کارشناسان توصیه می‌کنند که از پیش، یک روش جایگزین برای ورود به حساب تعریف کنید تا در صورت گم شدن گوشی، دسترسی‌تان به حساب کاربری از بین نرود.

علاوه بر این، کارشناسان بر اهمیت نصب منظم به‌روزرسانی‌های سیستم اندروید و وصله‌های امنیتی تأکید دارند. از آنجا که ممکن است دستگاه پیش از خریداری، ماه‌ها در انبار مانده باشد، انجام این به‌روزرسانی‌ها برای محافظت از آن در برابر ویروس‌ها و نرم‌افزار‌های مخرب ضروری است.

متخصصان همچنین به دارندگان گوشی‌های هوشمند توصیه می‌کنند که قابلیت‌های ضدسرقت را فعال کنند تا اطمینان حاصل شود که اگر فرد دیگری به دستگاه دسترسی پیدا کرد، نتواند به اطلاعات موجود در آن وارد شود.

این امر شامل اطمینان از فعال بودن سرویس «Find My Device» (یافتن دستگاه من) است که می‌توان آن را از طریق بخش تنظیمات «Security» (امنیت) در گوگل پلی مدیریت کرد.

از دیگر اقدامات احتیاطی که کارشناسان بر آنها تأکید دارند، پرهیز از دانلود برنامه‌ها و نرم‌افزار‌ها از منابع نامعتبر و همچنین خودداری از اتصال به شبکه‌های اینترنتی در اماکن عمومی است؛ چرا که هکر‌ها ممکن است از این‌گونه شبکه‌ها برای دسترسی به اطلاعات موجود در دستگاه کاربران سوءاستفاده کنند.

منبع: mail.ru