پشت پرده اختلاف محمودی و پرسپولیس

حواشی اخیر امیرحسین محمودی و پرسپولیس نشان می‌دهد، ریشه اصلی مشکل در نبود بالانس مالی در این تیم است. وقتی دستمزد بازیکنی ۶۰ میلیارد است، بازیکن هم‌رده او، با نصف این مبلغ بازی نمی‌کند.

به گزارش تابناک؛ ماجرای حواشی امیرحسین محمودی و پرسپولیس، بعد از یک مصاحبه عجیب از سوی این بازیکن آغاز شد و با گذشت یک هفته هنوز تمام نشده است. او که در آخرین مصاحبه خود بعد از شکست پرسپولیس برابر فجرسپاسی، از مدیریت باشگاه گلایه کرده بود، حالا به تنهایی تمرین می‌کند و هر روز هم تصاویر تمرینات خارج از تیمش رسانه‌ای می‌شود تا تاکید شود که بازیکن جوان خاطی تیم، در حال تنبیه شدن است اما حالا این تنبیه با انتشار آگهی فروش او در یکی از روزنامه‌ها وارد فاز جدیدی شده است که نشان می‌دهد مدیران باشگاه پرسپولیس، به جای مدیریت حواشی رخ داده و حفاظت از سرمایه جوان باشگاه، در جهت تخریب وجهه او قدم برمی‌دارند.

اقدامی مبتدیانه که باید پرسید ریشه این حاشیه عجیب از کجاست؟ چرا پرسپولیس از هیچ، بحران ساخت؟

بر اساس اطلاعاتی که از از طریق دو منبع مطلع در باشگاه پرسپولیس در اختیار ایسنا قرار گرفته، امیرحسین محمودی که پارسال با درخشش در بازی‌های پرسپولیس نوید ظهور ستاره‌ای تاثیرگذار را در فوتبال ایران می‌داد، امسال قرارداد ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی با سرخ‌ها دارد و از آنجایی که هم تیمی‌های او عددی به مراتب بیشتر به عنوان دستمزد دریافت می‌کنند، به همین خاطر بارها از مدیران پرسپولیس خواسته رقم قراردادش را افزایش دهند. مدیرعامل پرسپولیس هم فصل گذشته به این بازیکن وعده داده بود که اگر به تیم ملی دعوت شود، رقم قراردادش را افزایش می‌دهد اما با وجود تحقق این شرط، پیمان حدادی به وعده خود عمل نکرد.

از قرار معلوم امسال باز هم محمودی مذاکراتی را با مدیران پرسپولیس انجام داده تا رقم قراردادش را بیشتر کنند اما مدیران پرسپولیس به او گفته‌اند که نهایتا می‌توانند قرارداد ۳۰ میلیاردی با او منعقد کنند که مورد موافقت محمودی قرار نگرفته است. این بازیکن جوان معتقد است که وقتی بازیکنان هم سن و سال او در پرسپولیس - مثل پوریا شهرآبادی و پوریا لطیفی‌فر - ارقامی در حدود ۶۰ میلیارد تومان به عنوان دستمزد دریافت می‌کنند، چرا او باید قرارداد ۳۰ میلیارد تومانی منعقد کند؟

از طرفی مدیران پرسپولیس معتقدند، محمودی محصول آکادمی این باشگاه است و اگر پیشرفتی حاصل شده، به خاطر سرمایه‌گذاری سرخ‌ها روی او در آکادمی بوده و به همین خاطر حق دارند با دستمزد کم از او استفاده کنند. از این زاویه، مدیران پرسپولیس کاملا حق دارند و حرفه‌ای عمل می‌کنند اما نمی‌توان انتظار داشت در تیمی بازیکنی ۶۰ میلیارد دستمزد بگیرد و به بازیکن دیگری با همان کیفیت ۳۰ میلیارد پرداخت شود و فضای تیمی هم حفظ شود و ناراحتی ایجاد نشود.

پرسپولیس درست می‌گوید که روی محمودی سرمایه‌گذاری کرده که پیشرفت کند و حالا باید از محصول خود بهره ببرد اما همین سرمایه گذاری باعث شده که سرخ‌ها مجبور نشوند برای خرید یک بازیکن جوان دیگر ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه رضایت‌نامه بدهند.

بالانس مالی در تیم‌های فوتبال نکته‌ای کلیدی برای رسیدن به موفقیت محسوب می‌شود. مدیران موفق در پرسپولیس همیشه به بالانس مالی تیم توجه داشته‌اند که حاصل آن قهرمانی‌های متعدد و دو بار رسیدن به فینال لیگ قهرمانان آسیا بوده است اما اعداد و ارقام پرداختی مدیران فعلی پرسپولیس در نقل‌وانتقالات نشان می‌دهد، آنها اعتقادی به بالانس مالی در تیم خود ندارند و فاصله زیادی بین رقم قرارداد بازیکنان این تیم وجود دارد.

درست است که رفتار محمودی از نظر حرفه‌ای درست نیست چون با باشگاه پرسپولیس، قرارداد دارد و باید به آن پایبند باشد، حتی اگر مبلغ آن قرارداد ۱۰۰ میلیون تومان باشد اما قطعا و یقینا رفتار باشگاه در قبال این بازیکن جوان و تحقیر او با انتشار آگهی فروش در روزنامه رسمی هم اصلا حرفه‌ای نیست و باعث می‌شود سایر اعضای تیم هم دیگر با باشگاه همدل و همراه نباشد.

یک بازیکن جوان به دلیل نداشتن مشاور خوب، تحت تاثیر هیجانات ناشی از فشار هواداران به کادر فنی، رفتاری کرده که صحیح و حرفه‌ای نبوده که کاملا قابل درک است و باید توسط بزرگان تیم و افراد کاربلد مدیریت شود اما از باشگاه بزرگی مانند پرسپولیس که پیشینه‌ای بلند و تاریخی دارد به هیچ وجه قابل پذیرش نیست که ناپخته عمل کند و رفتاری از مدیرانش سر بزند که گویی چند نوجوان بی تجربه و هیجان‌زده در راس امور باشگاه هستند.

این رفتار ناهنجار درباره یک بازیکن جوان - که طبق نظر کارشناسان و تجربه حضور او در زمین، می‌تواند استعداد جدیدی برای فوتبال ایران باشد - پذیرفته نیست و مشکل باید هرچه سریع‌تر با دخالت بزرگان و پیشکسوتان باشگاه حل و فصل شود.

منبع: ایسنا



