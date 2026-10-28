پرسپولیس برنده نخستین دربی زنان

به گزارش تابناک؛ نخستین دربی زنان استقلال و پرسپولیس با برتری ۲ بر یک سرخ‌پوشان به پایان رسید.

لیگ برتر فوتبال زنان که امسال برای اولین بار حضور دو تیم استقلال و پرسپولیس برگزار می‌شود، امروز شاهد تقابل تاریخی این دو تیم بود. مصافی که از ساعت ۱۵ امروز در ورزشگاه شهرقدس و در حضور هواداران سرخابی آغاز شد و در نهایت این قرمزها بودند که خوشحال به خانه برگشتند.

برد 2-1 پرسپولیس باعث شد تا این نتیجه برای همیشه محل بحث و کری خوانی هواداران باشد. حالا شاید بتوان گفت اینکه از امروز فوتبال زنان به بخشی از معادلات کری‌های هواداران فوتبال تبدیل می‌شود را باید اتفاقی ویژه دانست.

شوک پنج‌دقیقه‌ای پرسپولیس؛ دو گل در نیمه نخست

نیمه اول این مسابقه در حالی که با روندی پایاپای آغاز شد اما تحت تاثیر شوک 5 دقیقه‌ای پرسپولیس با دو گل پیاپی همراه شد. در دقیقه 20، فاطمه رضایی روی پاس محدثه ذلفی، نخستین گل را وارد دروازه استقلال کرد و چند دقیقه بعد، سمیه اسماعیلی باز هم روی پاس محدثه ذلفی، دومین گل پرسپولیس را به ثمر رساند.

کارت زردی که زهرا قنبری گرفت و تعویض اجباری مائده بیرنگ به دلیل مصدومیت، دیگر اتفاقات مهم نیمه اول را تشکیل داد. با نظر اردلان، مریضه نیکخواه وارد زمین شد.

کامبک ناکام استقلال؛ دربی زنان به کام سرخ‌ها

شاگردان مریم ایراندوست که پیش از این تجربه کامبک زدن در لیگ را داشتند، در شروع نیمه دوم با نیلوفر عظیمی یکی از گلهای خورده را جبران کردند اما این کافی نبود. حملات بعدی دو تیم هم به ثمر ننشست تا در نهایت بازی با حساب 2 بر یک به سود قرمزهای تهرانی به پایان برسد.