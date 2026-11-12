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تابناک
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جلسه امنیتی محرمانه نتانیاهو با آیزنکوت

جلسه توجیهی امنیتی که از سوی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و گای مارکیزانو، دبیر نظامی او با درجه سرلشکری، برای گادی آیزنکوت، رئیس حزب «یش عتید» ، ارائه شد، دقایقی پیش به پایان رسید.

کد خبر: 4201488تاریخ انتشار: 1341 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ اسرائیل هیوم نوشت: جلسه توجیهی امنیتی که از سوی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و گای مارکیزانو، دبیر نظامی او با درجه سرلشکری، برای گادی آیزنکوت، رئیس حزب «یش عتید» ، ارائه شد، دقایقی پیش به پایان رسید.

در این جلسه، آیزنکوت در جریان چالش‌های امنیتی و سیاسی پیش روی دولت اسرائیل در مقطع کنونی قرار گرفت. دو طرف همچنین توافق کردند که در صورت نیاز، به تبادل و ارائه به‌روزرسانی‌های اطلاعاتی به یکدیگر ادامه دهند.

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برچسب ها

بنیامین نتانیاهواسرائیلآیزنکوتجلسه امنیتی

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