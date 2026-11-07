رقیب نتانیاهو مأمور تشکیل کابینه شد



به گزارش تابناک، رسانه‌های عبری گزارش دادند که اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی، گادی آیزنکوت را رسما مأمور تشکیل کابینه کرد.



هرتزوگ شنبه شب گفت: رئیس حزب یشار را مأمور تشکیل دولت جدید می‌کنم.



وی از آیزنکوت خواست فردا یکشنبه رسما در مقر ریاست جمهوری حاضر شده و در مراسم تعیین برای تشکیل دولت شرکت کند.



پیش از این شبکه ۱۱ تلویزیون رژیم صهیونیستی (کان) گزارش داد که اسحاق هرتزوگ رئیس این رژیم، قرار است فردا یکشنبه ۸ نوامبر، مأموریت تشکیل کابینه جدید را به گادی آیزنکوت رهبر حزب یشار واگذار کند.



۶۷ نماینده کنست نیز از مجموع ۱۲۰ نماینده، آیزنکوت را برای تشکیل دولت جدید پیشنهاد کرده‌اند.



همزمان، آویگدور لیبرمن، رئیس حزب «اسرائیل خانه ما» ، در حال رایزنی با آیزنکوت درباره ترتیبات ائتلاف احتمالی آینده است.

منبع: ایسنا