رئیس بانک مرکزی در واکنش به تهدیدهای وزیر خزانه‌داری آمریکا مبنی بر تشدید تحریم‌ها گفت: ایشان هنوز باید همان جوجه‌ای را که گفتم آخر پاییز بشمارد؛ اول آن را بشمارد بعد راجع به زمستان صحبت کند؛ زود است.



به گزارش تابناک، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در واکنش به تهدیدهای وزیر خزانه‌داری آمریکا مبنی بر تشدید تحریم‌ها گفت: ایشان هنوز باید همان جوجه‌ای را که گفتم آخر پاییز بشمارد؛ اول آن را بشمارد بعد راجع به زمستان صحبت کند؛ زود است.

همتی با اشاره به وضعیت ارزی کشور اظهر کرد: الحمدلله شرایط خوب است. ما در همین مدت نزدیک به ۳۳ میلیارد دلار تأمین ارز کردیم.

وی افزود: کالاهای اساسی هم همین‌طور که قول دادیم؛ دارو و کالاهای اساسی را تأمین می‌کنیم.

همتی تاکید کرد: ان‌شاءالله مشکلی نیست و تمام سعی‌مان این است که مشکلی پیش نیاید.

منبع: خبرگزاری صداوسیما