اطلاعاتی که بنا بر ادعای پلیس افشا شده، شامل توان و ساختار یک یگان محرمانه پهپادی، جزئیات آزمایش‌ها و سامانه‌های هدف‌گیری، محل استقرار احتمالی یگان‌ها در زمان جنگ، استقرار جنگنده‌ها در له و اطلاعات یک رزمایش در منطقه آموزشی ماهجان در ایالت راجستان بوده است.

به گزارش تابناک؛پلیس هند در کیفرخواستی مدعی شده یک افسر نیروی هوایی این کشور، اطلاعات محرمانه نظامی را در اختیار فردی گذاشته که خود را زن معرفی می‌کرد و به گفته پلیس، با دستگاه اطلاعاتی پاکستان ارتباط داشت.

بر اساس کیفرخواست پلیس دهلی، وینگ‌کماندر (معادل سرهنگ ۲) «مانورات سینگ سابهروال» از ۱۲ ژانویه تا اول آوریل ۲۰۲۶ از طریق واتس‌اپ با این فرد در تماس بود. پلیس می‌گوید افسر پس از دریافت یک تصویر برهنه، صفحه‌ای از یک «طرح محرمانه جنگی» را فرستاد و حتی پیشنهاد کرد در برابر هر تصویر، یک صفحه از این اسناد را ارائه کند.

اطلاعاتی که بنا بر ادعای پلیس افشا شده، شامل توان و ساختار یک یگان محرمانه پهپادی، جزئیات آزمایش‌ها و سامانه‌های هدف‌گیری، محل استقرار احتمالی یگان‌ها در زمان جنگ، استقرار جنگنده‌ها در له و اطلاعات یک رزمایش در منطقه آموزشی ماهجان در ایالت راجستان بوده است.

کیفرخواست همچنین مدعی است فرد موردنظر بدافزارهایی برای دسترسی به اطلاعات تلفن افسر فرستاده و او نیز برای نصب بدافزار یا جاسوس‌افزار روی تجهیزات ارتباطی پنج نیروی زیرمجموعه‌اش اقدام کرده است. پلیس می‌گوید در داده‌های واتس‌اپ، بیش از سه‌هزار پیام، ۶۵ تصویر، ۴۲ تماس صوتی و چهار تماس تصویری ثبت شده است. ارتباط افسر زمانی زیر ذره‌بین رفت که اول آوریل با تلفن همراه در محل کار متوقف و بازرسی و بازداشت شد.

منبع:عصر ایران