سید عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری ساختارهای امنیتی جدید در منطقه خلیج فارس گفت: درس بزرگ جنگ‌های گذشته این است که امنیت منطقه باید درون‌زا باشد و گفت‌وگوها در این زمینه آغاز شده است.



به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، شنبه شب در مراسم روز ملی عمان با تأکید بر روابط دوستانه و برادرانه تهران و مسقط، گفت: درس بزرگ جنگ‌های گذشته این است که امنیت منطقه باید درون‌زا باشد و گفت‌وگوها در این زمینه آغاز شده است.

عراقچی با اشاره به روابط ایران و عمان اظهار کرد: روابط دو کشور در شرایط صلح و ثبات منطقه شکل گرفته است و عمان برای ما صرفاً یک کشور همسایه نیست، بلکه کشوری دوست و برادر است که روابط خود را بر پایه احترام، منافع و همکاری متقابل بنا کرده‌ایم.

وزیر امور خارجه با اشاره به رویکرد مسئولانه دولت عمان در قبال تحولات منطقه‌ای گفت: از نظر ما دولت عمان دولتی مسئولیت‌پذیر است که اهداف روشنی در زمینه صلح، امنیت، پیشرفت و توسعه در منطقه خلیج فارس و غرب آسیا دنبال می‌کند.

وی افزود: ما در مسائل منطقه‌ای مشورت‌های دائمی با عمان داریم و یکی از موضوعات مهمی که ضرورت بررسی آن احساس می‌شود، بحث ایجاد ساختارهای امنیتی جدید در منطقه خلیج فارس است.

عراقچی با بیان اینکه درس بزرگ جنگ‌های گذشته ضرورت تأمین امنیت منطقه از درون آن است، تصریح کرد: گفت‌وگوها در این زمینه آغاز شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تنگه هرمز اظهار کرد: بازگشایی این تنگه کار سختی نیست و کافی است آمریکا شرایط معقول و منطبق با حقوق بین‌الملل ایران را بپذیرد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین تأکید کرد: هیچ راه‌حلی برای وضعیت کنونی وجود ندارد، مگر اینکه آمریکا به اشتباهات خود اقرار کرده و تعهدات قبلی‌اش را اجرا کند.

منبع: وزارت امور خارجه

