345بازدید
واکنش عراقچی به ادعای قصد ایران برای حملۀ شیمیایی!
وزیر امور خارجه کشورمان نوشت: رسانههای حامی اسرائیل مدعیاند که ایران در حال توطئه برای استفاده از سلاحشیمیایی در واشنگتن است و همزمان در زیر سدها پایگاههای موشکی میسازد. مزخرف محض!
به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار پستی در یکی از شبکههای اجتماعی به زبان انگلیسی نوشت: در ۷۲ ساعت گذشته، رسانههای حامی اسرائیل مدعی شدهاند که ایران ظاهراً در حال توطئه برای استفاده از سلاحهای شیمیایی در واشنگتن است و همزمان در زیر سدها پایگاههای موشکی میسازد. مزخرف محض!
وی افزود: لطفاً دست از این تبلیغات دروغین به سبک جنگ با عراق بردارید؛ بهویژه وقتی ردپای اسرائیل در تمام این ماجرا آشکار است. هیچکس این ادعاها را باور نمیکند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.