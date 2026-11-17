

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی به زبان انگلیسی نوشت: در ۷۲ ساعت گذشته، رسانه‌های حامی اسرائیل مدعی شده‌اند که ایران ظاهراً در حال توطئه برای استفاده از سلاح‌های شیمیایی در واشنگتن است و هم‌زمان در زیر سدها پایگاه‌های موشکی می‌سازد. مزخرف محض!

وی افزود: لطفاً دست از این تبلیغات دروغین به سبک جنگ با عراق بردارید؛ به‌ویژه وقتی ردپای اسرائیل در تمام این ماجرا آشکار است. هیچ‌کس این ادعاها را باور نمی‌کند.