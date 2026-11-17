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پاسخ تند قالیباف به تهدید حمله به سدها
رئیس مجلس شورای اسلامی به گزارش طراحیشدهٔ نیویورک تایمز برای موجهسازی حمله به زیرساختهای آبی ایران واکنش نشان داد.
به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به گزارش طراحیشدهٔ نیویورک تایمز مبنی بر موجهسازی حمله به زیرساختهای آبی ایران در حساب کاربری خود نوشت: در حال زمینهچینی برای دور بعدی حملات به زیرساختهای غیرنظامی، «کارشناسان» آنها به نیویورکتایمز میگویند: «سدهای نزدیک به سایتهای موشکی ایران، کاربری دوگانه (نظامی-غیرنظامی) دارند.» بسیار خب. قانون جدید: هر سد، بندر یا نیروگاهی که در نزدیکی یک پایگاه آمریکایی یا اسرائیلی قرار دارد، دارای کاربری دوگانه است.
وی افزود: ما فقط منطق خودتان را به همان شکل و بدون دخل و تصرف به کار میبریم.
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