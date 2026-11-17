انسداد چالوس و آزادراه تهران ـ شمال
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از انسداد محور کرج ـ چالوس و آزادراه تهران ـ شمال در هر ۲ مسیر خبر داد و اعلام کرد ترافیک در بخشهایی از محورهای منتهی به تهران نیمهسنگین است.
به گزارش تابناک؛ سرهنگ ناصر قلینیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، درباره آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور در روز سهشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ اظهار کرد: در برخی از محورهای استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان بارش برف و باران گزارش شده است.
وی افزود: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران در محدوده پل فردیس تا پل کلاک و همچنین محور شهریار ـ تهران در اکثر مقاطع نیمهسنگین است.
قلینیا با اشاره به محورهای مسدود کشور تصریح کرد: محور کرج ـ چالوس و آزادراه تهران ـ شمال در هر ۲ مسیر مسدود هستند.
به گفته وی، محورهای هشتگرد ـ طالقان، پاوه ـ مریوان در محدوده گردنه تته و وازک ـ بلده نیز به دلیل شرایط موجود مسدود هستند.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در پایان به رانندگان توصیه کرد با توجه به بارش برف و باران در برخی محورهای کشور، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راهها اطلاع پیدا کنند، تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند و با رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب رانندگی کنند.
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