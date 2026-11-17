به گزارش تابناک؛ در سال‌های گذشته و اخیراً تصاویر تبلیغاتی یا فیلم‌هایی در فضای مجازی منتشر می‌شود که با استفاده از عناوینی نظیر «اطلاعیه رسمی» ، «آخرین فرصت» ، «خواندن پزشکی دیگر رویا نیست» و… از آغاز ثبت‌نام رشته‌های پزشکی و علوم پزشکی بدون شرکت در کنکور با شیوه‌های نظیر «ثبت‌نام در دانشگاه خارجی و انتقال هم‌زمان به پردیس خودگردان دانشگاه‌های علوم پزشکی» تلاش می‌کنند برای ادعاهای فاقد اعتبار خود ظاهری قانونی و قابل اعتماد ایجاد کنند. همچنین درج مبالغ مشخص به‌عنوان هزینه پذیرش و ارائه شماره تماس یا راه‌های ارتباطی برای دریافت وجه از جمله شگردهایی است که می‌تواند زمینه سوءاستفاده مالی از داوطلبان و خانواده‌های آنان را فراهم کند.

درمان و آموزش پزشکی ضمن تأکید بر کذب بودن همه این نوع ادعاها تأکید می‌کند انتشار این‌گونه مطالب و تبلیغات گمراه کننده صرفاً با قصد کلاهبرداری و شیادی صورت می‌پذیرد و «تنها مسیر قانونی برای ورود به رشته‌های پزشکی» ، «طی کردن فرآیندهای رسمی و رقابتی پذیرش دانشجو در کشور از طریق شرکت در کنکور سراسری» است و دیگر مسیرهایی که توسط موسسات و شرکت‌های سودجو پیشنهاد می‌شود، غیرقانونی و شیادی است.

بر همین اساس، به داوطلبان و خانواده‌ها توصیه می‌شود فریب تبلیغات فریبنده، عناوین به‌ظاهر رسمی، وعده قبولی تضمینی و ادعای ارتباط با مسئولان وزارت بهداشت یا دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور یا کمیسیون‌موارد خاص را نخورند و پیش از هرگونه پرداخت وجه یا ارائه مدارک هویتی، صحت اطلاعات را از وزارت بهداشت استعلام کنند.

از این رو، ضروری است خانواده‌ها و داوطلبان در مواجهه با چنین آگهی‌هایی کاملاً هوشیار باشند و موارد مشکوک را با معاونت آموزشی یا حراست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با شماره تماس ۸۱۴۵۰۰۰۰ درمیان گذاشته تا ضمن پیگیری موارد تخلف و برخورد قانونی با متهمان، زمینه سوءاستفاده مالی از متقاضیان ورود به رشته‌های پزشکی از بین رود.

در ضمن معاونت آموزشی وزارت بهداشت به طور مستمر فعالیت این‌گونه موسسات و شرکت‌های غیر قانونی را رصد کرده و اقدامات لازم را جهت معرفی این‌گونه فعالیت‌های مجرمانه به مراجع امنیتی و قضایی انجام می‌دهد.