منابع آگاه از استعفای غیرمنتظره رئیس جمهور مغولستان خبر دادند. او بدون ذکر جزئیات تهدید کرد از کسانی که او را بدنام کرده‌اند، شکایت خواهد کرد.

به گزارش تابناک؛ خورلسوخ اوخنا، رئیس جمهور مغولستان به طور غیرمنتظره‌ای اعلام کرد، در حالی که با اتهامات سوء رفتار مواجه است، از سمت خود استعفا می‌دهد.

خورلسوخ که روز سه‌شنبه در پخش زنده صحبت می‌کرد، اتهامات علیه خود را «باور نکردنی و بسیار جدی» خواند. او بدون ذکر جزئیات تهدید کرد از کسانی که او را بدنام کرده‌اند، شکایت خواهد کرد. او گفت که حزب مخالف دموکرات خواستار تحقیقات بود.

همزمان، آسوشیتدپرس گزارش داد که این اقدام به دنبال اتهامات فساد از سوی حزب مخالف صورت گرفته است.

منبع: خبرآنلاین



