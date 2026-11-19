در اینفوگرافیک زیر، شیوع مصرف دخانیات در زنان و مردان در جهان مودر بررسی قرار گرفته است.





به گزارش تابناک، بر پایه این اینفوگرافیک، در ایران حدود ۲۲٪ مردان دخانیات مصرف می‌کنند، اما این رقم در زنان نزدیک به ۱٪ است؛ بنابراین مصرف دخانیات عمدتاً در جمعیت مردان متمرکز است.

اندونزی و لبنان با وجود مصرف بالای دخانیات در مردان، الگوی متفاوتی دارند؛ در لبنان حدود ۴۰٪ زنان مصرف‌کننده‌اند، اما در اندونزی این سهم کمتر از ۵٪ است.

تفاوت الگوهای مصرف نشان می‌دهد هنجارهای اجتماعی، در کنار سیاست‌های بهداشتی، نقش مهمی در رواج دخانیات دارند.