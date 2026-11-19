

به گزارش تابناک، با اعلام فیفا، جانی اینفانتینو، رئیس فعلی این نهاد، در انتخابات ریاست فیفا در ۱۸ مارس ۲۰۲۷ در رباط مراکش، با دو رقیب روبه‌رو خواهد شد:

فیلیپ دیالو، رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه

کوزو تاشیما، رئیس افتخاری فدراسیون فوتبال ژاپن

رامون وگا، مدافع سابق تیم ملی سوئیس، که پیشتر قصد نامزدی خود را اعلام کرده بود، در فهرست اعلام‌شده فیفا حضور ندارد.



