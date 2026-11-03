به گزارش تابناک؛ روزنامه نیویورک‌تایمز در جدیدترین افشاگری علیه جیانی اینفانتینو رئیس فیفا مدعی شد که فیفا بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ مبلغ ۴ میلیون دلار بابت مالیات‌های اقامت اینفانتینو در میامی در جریان آماده‌سازی برای جام جهانی ۲۰۲۶ را پرداخت کرده است.

یک مکانیسم تسویه مالیاتی برای کارکنان فیفا که برای جام جهانی به ایالات متحده رفته بودند وجود داشت ولی این مزیت شامل مقامات منتخب از جمله اینفانتینو نمی‌شد. با این حال اینفانتینو به طور پنهانی از این مزیت برای خود استفاده کرده است.

این رسانه همچنین خبر داد که فیفا تحت فشار یوفا پذیرفته است که اسناد محرمانه مربوط به طرح جنجالی «سرمایه‌گذاری خصوصی در جام جهانی» را در اختیار اعضای شورای فیفا قرار دهد اما با شرایطی بسیار محدود. دبیرکل فیفا در نامه‌ای اعلام کرده که این اسناد تنها به صورت حضوری در مقر فیفا در زوریخ و تحت پروتکل‌های نظارتی سخت‌گیرانه قابل مشاهده خواهند بود.

اینفانتینو که از این طرح به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های دوران ریاستش یاد می‌شود، همچنان با فشار فزاینده یوفا برای ارائه توضیحات کامل و شفاف مواجه است.

اینفانتینوی ۵۶ ساله در کنگره فوق‌العاده فیفا در فوریه ۲۰۱۶ به ریاست فیفا انتخاب شد. او در ادامه دو بار بدون رقیب به سمت رئیس فیفا انتخاب شد و حالا انتخابات بعدی ریاست فیفا در اواخر اسفند سال جاری برگزار می‌شود و اینفانتینوی سوئیسی به دنبال حفظ صندلی خود است.

منبع: ایسنا