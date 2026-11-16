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تابناک
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195بازدید

پس از اختلال پروازی در آمریکا نوبت به اختلال بانکی رسید!

در پی وقوع اختلال گسترده در سامانه بانک‌های بزرگ آمریکا، مشتریان چیس و بانک آو آمریکا به حساب‌های خود دسترسی ندارند.

کد خبر: 4202381تاریخ انتشار: 195 بازدید
بانک آمریکا
به گزارش تابناک، هم‌زمان با اختلال در سامانه‌های سازمان هوانوردی فدرال آمریکا (FAA) که به توقف پروازها در سراسر این کشور منجر شده بود، بانک‌های بزرگ آمریکا نیز با مشکلات فنی مواجه شدند.

کاربران بانک‌های «چیس» و «بانک آو آمریکا» از اختلال در ورود به حساب‌های خود و نمایش ندادن موجودی بانکی‌شان خبر دادند.

بانک آمریکا

منبع:  خبرگزاری دانشجو

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برچسب ها

آمریکابانک هااختلالسامانه های بانکی

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