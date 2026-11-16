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پس از اختلال پروازی در آمریکا نوبت به اختلال بانکی رسید!
در پی وقوع اختلال گسترده در سامانه بانکهای بزرگ آمریکا، مشتریان چیس و بانک آو آمریکا به حسابهای خود دسترسی ندارند.
به گزارش تابناک، همزمان با اختلال در سامانههای سازمان هوانوردی فدرال آمریکا (FAA) که به توقف پروازها در سراسر این کشور منجر شده بود، بانکهای بزرگ آمریکا نیز با مشکلات فنی مواجه شدند.
کاربران بانکهای «چیس» و «بانک آو آمریکا» از اختلال در ورود به حسابهای خود و نمایش ندادن موجودی بانکیشان خبر دادند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
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