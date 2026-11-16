پس از اختلال پروازی در آمریکا نوبت به اختلال بانکی رسید!

در پی وقوع اختلال گسترده در سامانه بانک‌های بزرگ آمریکا، مشتریان چیس و بانک آو آمریکا به حساب‌های خود دسترسی ندارند.

به گزارش تابناک، هم‌زمان بادرفدرال آمریکا (FAA) که به توقف پروازها در سراسر این کشور منجر شده بود،نیز با مشکلات فنی مواجه شدند.

کاربران بانک‌های «چیس» و «بانک آو آمریکا» از اختلال در ورود به حساب‌های خود و نمایش ندادن موجودی بانکی‌شان خبر دادند.

منبع: خبرگزاری دانشجو