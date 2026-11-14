خسارت سنگین اختلال پروازهای آمریکا؛ هزاران پرواز لغو و میلیاردها دلار هزینه نوسازی

لغو بیش از ۶۶۰۰ پرواز، تأخیر ۸۶۰۰ پرواز و تداوم بحران در روز دوم؛ زمین‌گیری سراسری هواپیماها در آمریکا علاوه بر سرگردانی مسافران، هزینه‌های سنگینی به صنعت هوانوردی تحمیل کرد.

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، اختلال گسترده در شبکه کنترل ترافیک هوایی آمریکا در روز جمعه ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶، یکی از پرهزینه‌ترین بحران‌های عملیاتی صنعت هوانوردی این کشور در سال‌های اخیر را رقم زد.

توقف سراسری پروازهای خروجی که حدود چهار ساعت ادامه داشت، به لغو بیش از ۶۶۰۰ پرواز و تأخیر حدود ۸۶۰۰ پرواز منجر شد.

با وجود رفع محدودیت پروازها در ساعات پایانی جمعه، آثار این اختلال به روز شنبه نیز کشیده شد و شرکت‌های هواپیمایی همچنان با لغو پروازها، جابه‌جایی هواپیماها و سرگردانی مسافران مواجه بودند.

گزارش آسوشیتدپرس از لغو بیش از ۲۵۰۰ پرواز دیگر در روز شنبه حکایت دارد؛ موضوعی که نشان می‌دهد بازگشت شبکه پروازی به وضعیت عادی، حتی پس از رفع نقص اولیه، به زمان قابل توجهی نیاز دارد.

میلیون‌ها مسافر و هزینه‌های زنجیره‌ای بحران

حدود ۱.۵ میلیون مسافر در برنامه سفرهای هوایی آمریکا تحت تأثیر این اختلال قرار گرفتند. ده‌ها هزار مسافر در فرودگاه‌ها سرگردان شدند و برخی پروازها پس از ساعت‌ها انتظار لغو شدند؛ وضعیتی که علاوه بر آسیب به برنامه‌های سفر، هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیمی برای شرکت‌های هواپیمایی ایجاد کرد.

هزینه‌های ناشی از این بحران تنها به درآمد ازدست‌رفته پروازهای لغوشده محدود نمی‌شود. تغییر مسیر هواپیماها، مصرف سوخت اضافی، جابه‌جایی خدمه، اسکان مسافران، صدور بلیت جایگزین و افزایش هزینه‌های عملیاتی فرودگاه‌ها از جمله پیامدهای مالی این اختلال هستند.

از سوی دیگر، تأخیر در سفرهای کاری، اختلال در حمل‌ونقل کالاهای حساس به زمان و آسیب به فعالیت‌های وابسته به فرودگاه‌ها نیز می‌تواند هزینه‌های اقتصادی گسترده‌تری ایجاد کند.

۵۰ میلیارد دلار برای نوسازی؛ هزینه فرسودگی زیرساخت‌های آمریکا

در حالی که خسارت مالی حادثه اخیر هنوز محاسبه نشده، مقام‌های آمریکایی از نیاز گسترده این کشور به سرمایه‌گذاری برای بازسازی شبکه کنترل ترافیک هوایی خبر داده‌اند.

شان دافی، وزیر حمل‌ونقل آمریکا، اعلام کرده است که نوسازی کامل سامانه کنترل ترافیک هوایی به حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. این رقم، هزینه اصلاح و بازسازی زیرساخت‌های فرسوده است و نباید با خسارت مستقیم زمین‌گیری پروازها اشتباه گرفته شود.

پیش از این، کنگره آمریکا ۱۲.۵ میلیارد دلار برای اصلاح زیرساخت‌های هوانوردی و استخدام کنترل‌کنندگان ترافیک هوایی اختصاص داده بود؛ با این حال، دولت ترامپ خواستار تأمین ۳۰ میلیارد دلار دیگر برای تکمیل این برنامه شده است.

این ارقام نشان می‌دهد که بحران اخیر صرفاً یک حادثه فنی مقطعی نیست، بلکه نشانه‌ای از هزینه انباشته سال‌ها تأخیر در نوسازی تجهیزات و شبکه‌های ارتباطی صنعت هوانوردی آمریکا محسوب می‌شود.

نقص ارتباطی؛ چرا پروازها زمین‌گیر شدند؟

بر اساس اعلام اداره هوانوردی فدرال آمریکا (FAA) ، اختلال در ارتباطات چندین مرکز کنترل مسیرهای هوایی، علت صدور دستور توقف سراسری پروازهای خروجی بود. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که مشکلات ارتباطی و ناپایداری تجهیزات، امکان مدیریت مطمئن ترافیک هوایی را تحت تأثیر قرار داده است.

وزیر حمل‌ونقل آمریکا نیز فرسودگی تجهیزات و فشار بر سامانه‌های قدیمی شبکه را از عوامل اصلی این بحران دانست. به گفته مقام‌های آمریکایی، ناسازگاری در اطلاعات و اختلال در ارتباطات مراکز کنترل، تصمیم به توقف پروازها را ضروری کرد.

در همین حال، مقام‌های امنیتی آمریکا اعلام کردند که تاکنون شواهدی از حمله سایبری به دست نیامده است؛ هرچند بررسی ابعاد فنی حادثه ادامه دارد.

بحران آسمان آمریکا؛ هزینه‌ای فراتر از یک روز اختلال

توقف سراسری پروازها در آمریکا، دومین اختلال بزرگ در شبکه هوانوردی این کشور از زمان حادثه ژانویه ۲۰۲۳ و یکی از گسترده‌ترین توقف‌های پروازی پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ محسوب می‌شود.

تجربه اخیر نشان داد که وابستگی صنعت هوانوردی به زیرساخت‌های ارتباطی قدیمی، می‌تواند یک نقص فنی را به بحرانی سراسری تبدیل کند؛ بحرانی که هزینه آن نه‌تنها در لغو هزاران پرواز، بلکه در اختلال زنجیره‌ای سفرها و فعالیت‌های اقتصادی نمایان می‌شود.



